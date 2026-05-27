Milan, Furlani è furioso dopo il licenziamento: l’ex ad non vuole fare sconti, quanto pesa sul bilancio fino al 2028

L'ormai ex amministratore delegato sembrerebbe non vuole fare un passo indietro: il nodo è il contratto. Intanto, in casa Milan, c'è urgenza di ricostruire

Un “fallimento inequivocabile”. Sono le parole, pesanti come macigni, scelte dal Milan stesso nel comunicato ufficiale con cui ha annunciato la rivoluzione. Tutti sul banco degli imputati, nessuno escluso. Ma il volto che più di ogni altro, nelle ultime settimane, è finito nel mirino della contestazione dei tifosi è quello di Giorgio Furlani. Come Allegri, Tare e Moncada, anche lui ha dovuto pagare il prezzo dell’esclusione dalla Champions, specchio fedele di una stagione vissuta ben al di sotto delle aspettative. Non un addio sereno, peraltro. C’è del malumore, soprattutto perché l’ormai ex ad aveva da poco rinnovato il proprio contratto fino al 2028. Una buonuscita, dunque, che peserà sulle casse del club.

Il nodo Furlani

Giorgio Furlani è deluso. A riportarlo è la Repubblica: l’ormai ex amministratore delegato è scontento per come si è conclusa la sua esperienza con il Milan, convinto di aver potuto dare ancora molto al progetto rossonero. Ma è soprattutto sul fronte contrattuale che si annida il vero rebus. Furlani era legato al club fino al 2028, con un ingaggio da tre milioni di euro a stagione. Numeri che, in assenza di un accordo per una buonuscita o di una rapida ricollocazione altrove del dirigente, peseranno sul bilancio del Milan. Uno scenario tutt’altro che ideale per RedBird, anche perché, stando alle indiscrezioni, il dirigente non ha intenzione di fare passi indietro.

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Un rapporto mai sbocciato

Una stagione deludente. Il prezzo da pagare è stato salatissimo e si è tradotto in uno scossone profondo. Adesso bisogna ricostruire. Proprio Furlani, a guardare i numeri, può rivendicare il merito di aver chiuso il bilancio in attivo dal punto di vista finanziario, ma gli viene contestato, soprattutto, l’aver avallato una serie di scelte di mercato rivelatesi improduttive. Era entrato nel consiglio d’amministrazione rossonero nel 2018, Furlani, prima di ricoprire il ruolo di ad nel dicembre del 2022, raccogliendo il testimone da Gazidis. Quattro anni complessivi, durante i quali il feeling con la piazza non è mai davvero scattato. Anzi, il malcontento dei tifosi, nei suoi confronti, è cresciuto stagione dopo stagione, fino a esplodere in modo definitivo in questi ultimi mesi, segnati da contestazioni durissime in un’annata che, in casa Milan, è stata segnata dal caos.

I superstiti della rivoluzione: Calvelli ad?

Si riparte da zero, o quasi. Resta Ibrahimovic, anche se aspramente contestato dalla tifoseria, ma è urgente riempire le caselle vuote dell’organigramma quanto prima. Bisogna ripartire, e bisogna farlo con lucidità. Il mercato apre ufficialmente il 1 luglio ma, come sempre, ha già cominciato a muoversi sottotraccia da settimane. Cardinale lo sa bene, e sa anche che, oltre alle questioni di campo, sulla scrivania c’è pure il fascicolo stadio. Lì, però, la palla è in mano a Scaroni, attuale presidente del club, che continuerà a gestire il dossier in prima persona.

Tra i superstiti della rivoluzione c’è anche Montini, chief brand officer. E c’è soprattutto Calvelli, membro del consiglio d’amministrazione, il cui lavoro è stato particolarmente apprezzato da Cardinale. Eppure, nonostante gli ottimi rapporti con il numero uno di RedBird, non sembra essere lui il candidato a prendere il posto di amministratore delegato. Il suo ruolo, almeno per il momento, resterà quello di CEO International di RedBird Development Group. Insomma, tanto da definire e anche con una certa urgenza.

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