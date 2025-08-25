Milan, Giroud segna e incanta al Lille: non era meglio lui di Harder?

Giroud segna il 350° gol in carriera al 91’ e regala al Lille la vittoria sul Monaco. Primo successo stagionale per il LOSC, rimpianto per i rossoneri

Eterno Olivier. Altro che addio al calcio, altro che bomber finito. Allo Stade Pierre Mauroy il bomber francese Giroud ha fatto esplodere la festa al 91′ di gioco: con il suo 350° gol in carriera, ha regalato al Lille il primo successo stagionale in Ligue 1 contro il Monaco (1-0). L’attaccante francese, a 38 anni, ha dimostrato ancora una volta di essere decisivo nei momenti chiave, trasformando una gara bloccata in un trionfo per i suoi tifosi. Occasione forse persa dal Milan, che dal suo addio ancora non ha trovato un erede?

Una partita intensa ma imprecisa

Il match tra due candidate al podio del campionato si è sviluppato su ritmi alti ma con poca precisione sotto porta. Il Monaco, pericoloso nel primo tempo con Maghnes Akliouche e Folarin Balogun, non è riuscito a superare il portiere Berke Özer o a inquadrare lo specchio. Dall’altra parte, il Lille ha provato con Thomas Meunier e Hakon Haraldsson, senza però concretizzare.

Nella ripresa il ritmo è calato, complice anche l’interruzione per l’infortunio al giovane centrocampista Ngal’ayel Mukau, uscito in barella dopo un duro contrasto. La squadra di Bruno Genesio ha provato a spingere, ma solo Giroud ha saputo colpire nel finale.

Il sigillo di Giroud

Al 73’ l’ex Milan aveva già sfiorato il gol con una conclusione a lato, ma ha trovato la rete soltanto nel recupero. Cross preciso di Fernandez-Pardo, velo intelligente di Haraldsson e girata potente sotto la traversa: un’azione perfetta, conclusa da Giroud, che ha mandato in delirio il pubblico di casa.

Pochi minuti più tardi, Giroud ha avuto l’occasione per firmare la doppietta su rigore (90’+9), ma il tiro è finito alto. “Sono un po’ arrabbiato con me stesso”, ha ammesso a fine gara, consapevole però di aver già deciso la sfida.

Lille rilanciato, Monaco beffato

Giroud continua a essere una garanzia. Paziente, esperto e letale al momento giusto, ha dimostrato ancora una volta che l’età non scalfisce il suo fiuto del gol. Lo stadio Pierre Mauroy ha potuto celebrare un campione intramontabile, simbolo della rinascita offensiva del LOSC.

E dopo il pareggio spettacolare all’esordio contro il Brest, il Lille conquista così la sua prima vittoria della stagione 2025-26 in Ligue 1. Il Monaco invece incassa il primo ko e perde l’occasione di agganciare il gruppo delle squadre a punteggio pieno (PSG, Strasburgo, Tolosa e Lione).

Milan, Harder si avvicina

Dopo che è tramontata l’ipotesi Bonifcace i rossoneri, intanto, si sono lanciati sul piano-B. L’attaccante danese dello Sporting Lisbona, Conrad Harder, si sta avvicinando sempre di più al Milan. Ma, tra lo scetticismo dei tifosi e l’elevato prezzo di mercato (oltre 25 milioni e dopo i 35 già spesi per Gimenez), i rossoneri non hanno certezza che la trattativa per il 20enne possa risolvere tutti i problemi dell’attacco di Max Allegri. E probabilmente vedendo il gol di Giroud sarà scappata qualche lacrimuccia.