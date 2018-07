Milan, Gomez frena il mercato

La storia tra Gustavo Gomez e il Milan non sembra volersi concludere. Acquistato due anni dal Lanus, ma utilizzato solo nella prima stagione, il centrale paraguayano è al centro già da gennaio di una lunghissima trattativa per approdare al Boca Juniors. Questa sembrava la volta buona dopo che i due club avevano raggiunto una bozza d’intesa per 6 milioni più il 20% sulla futura rivendita e invece il giocatore non si è presentato presso la sede del Boca per la firma.

Il motivo è da ricondorre a una clausola voluta dal club della “Bombonera”, che avrebbe fatto infuriare l’entourage di Gomez. Il Milano, che conta su quest’incasso per sbloccare il mercato in entrata, confida in una rapida evoluzione positiva: in caso contrario potrebbe stare ad ascoltare le proposte della Lazio, pronta ad inserirsi tra Gomez e il Boca.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 23:00