Milan, Goretzka antidoto all’eventuale addio di Modric: ecco perché Tare corteggia il tedesco

Il centrocampista in uscita dal Bayern ha un ingaggio alto e si aggiungerebbe a un reparto già affollato, ma i dubbi sul futuro del croato spingono il d.s. ad affondare il colpo

Ma al Milan serve davvero Leon Goretzka? Il 30enne centrocampista in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco si aggiungerebbe a un reparto già affollato, tuttavia Igli Tare continua a corteggiarlo con insistenza: il motivo è legato al futuro di Luka Modric.

Milan, i dubbi sul futuro di Modric

Leon Goretzka va per i 31 anni (li compirà il 6 febbraio), chiede un ingaggio da top player e, considerata la sua grande personalità, non verrebbe al Milan per fare la riserva, tra l’altro in un organico zeppo di centrocampisti centrali: perché, allora, Igli Tare lo sta corteggiando con tanta insistenza? La risposta a questa domanda sta nel futuro di Luka Modric: la scorsa estate il fuoriclasse croato ha firmato un contratto annuale con il Milan e tutt’ora non ha chiarito se resterà anche nella stagione 2026/27 o se appenderà le scarpette al chiodo, limitandosi a rinviare la decisione alla fine dei Mondiali 2026.

L’opportunità Goretzka

Il Milan ovviamente si augura che Modric voglia continuare la sua esperienza in rossonero, il croato d’altra parte ha dichiarato di trovarsi molto bene a Milano e in serie A. Tuttavia Tare non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui il croato dovesse decidere di ritirarsi. Di qui l’idea di cogliere l’opportunità di ingaggiare Goretzka a parametro zero. Il tedesco è un centrocampista diverso da Modric, più fisico e privo del genio calcistico del croato, ma è dotato di ottima tecnica e visione di gioco, oltre che di una spiccata fisicità (è alto 189 cm).

In carriera ha dimostrato di poter ricoprire più ruoli in mediana, agendo da regista basso, mezz’ala e addirittura trequartista. Caratteristiche che lo rendono adatto sia a giocare insieme a Modric che, eventualmente, al posto dell’ex Real Madrid.

Goretzka, una doppia soluzione per Allegri

Con l’ingaggio di Goretzka, dunque, il Milan avrebbe le spalle coperte in caso di eventuale addio di Modric a fine stagione. Certo, senza il fuoriclasse croato Massimiliano Allegri dovrebbe costruire un gioco diverso, tuttavia con Goretzka il Milan potrebbe contare su un rimpiazzo di lusso, oltre che su un giocatore dinamico, tutt’altro che estraneo ai compiti di regia in mezzo al campo. Se invece Modric dovesse restare, Goretzka tornerebbe utile come mezz’ala e scudiero del croato, accanto ad Adrien Rabiot, elevando la qualità tecnica del reparto ma assicurando comunque quella fisicità che messa a disposizione da Youssuf Fofana.

La concorrenza per Goretzka

Riuscire ad ottenere il sì di Goretzka, però, non sarà facile: sul tedesco c’è la concorrenza di un gran numero di club europei e non solo, come il Napoli. E al momento le richieste del giocatore si assestano su un ingaggio da 7 milioni di euro annui, troppi per il Milan che oggi corrisponde quella cifra esclusivamente a Rafa Leao (e forse, in futuro, a Mike Maignan). Tare, però, non ha intenzione di mollare la presa: Goretzka è una soluzione intelligente a più di un problema del Milan.