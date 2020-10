Milan, grandi operazioni in corso per la difesa

Ore di grande lavoro in casa Milan, con i dirigenti rossoneri intenzionati a completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in particolare per quanto riguarda il reparto arretrato.

Già sabato è sbarcato a Linate il prossimo laterale dei meneghini: si tratta di Diogo Dalot, esterno destro che arriverà in prestito dal Manchester United. Nella giornata di domenica ultimerà i test di idoneità per poi firmare il suo nuovo contratto. Ma il Milan non si fermerà qui.

C’è infatti l’intenzione di assicurarsi anche un centrale difensivo entro la conclusione del calciomercato. Due sono i nomi in cima alla lista: si tratta di Antonio Rudiger, oggi al Chelsea, e Ozan Kabak dello Schalke 04. Operazione complessa in particolare la seconda, dato che il club della Ruhr chiede 25-30 milioni. Ma le trattative sono in corso.

