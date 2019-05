Milan, hai letto che scrivono sulla Champions?

Quello di domani sera è l’ultimo treno per la Champions. Il Milan, che ha già perso diverse coincidenze, non può permettersi il lusso di fermarsi ancora contro il Bologna, nel Monday Night di San Siro. Il popolo rossonero crede ancora nel quarto posto, qualcun altro invece dà già per spacciati gli uomini di Gattuso, almeno per quanto riguarda le prime quattro piazze. E Milannews, nel suo consueto editoriale, non manca di sottolinearlo.

L’editoriale – Fabrizio Tomasello, in particolare, si appella all’orgoglio dei calciatori del Milan, puntando proprio l’indice sul fatto che, a detta di varie testate sportive nazionali, i rossoneri sarebbero già fuori dai giochi. “Secondo uno dei più autorevoli quotidiani nazionali, lo stop che laJuve ha imposto al Toronel derby rappresenterebbe un assist prezioso a Roma e Atalanta in ottica Champions”, scrive l’editorialista. “Il Milan ignorato, come se non esistesse più, malgrado i granata siano appena un punto sopra la squadra di Gattuso. Ebbene, se i calciatori rossoneri – di cui si sussurrano comportamenti non proprio irreprensibili fuori dal campo – avessero davvero un pizzico di orgoglio, di fronte ad una provocazione del genere dovrebbero finalmente reagire. Questo è il momento di dimostrare di essere prima uomini e poi professionisti”.

Le reazioni – Lo stato d’animo dei tifosi del Milan sui social è ambivalente. La voglia di provarci fino alla fine è scontata, ma per molti potrebbe non bastare. “Vinciamole tutte e 4 poi possiamo parlare…il nostro destino dipende solo da noi… 4 partite non impossibili, e se non vinci queste cosa ci vai a fare in Champions???”, scrive un tifoso commentando gli “strani” risultati delle concorrenti. “Ma siamo certi che il Milan voglia veramente andare in Europa? Le ultime prestazioni e dichiarazioni della dirigenza, dimostrano il contrario”, insinua un altro. “Bisogna crederci fino alla fine. Forza Milan”, taglia corto una tifosa che annuncia che domani sera sarà a San Siro, perché non è ancora finita.

SPORTEVAI | 05-05-2019 10:34