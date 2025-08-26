Milan, Harder non basta ad Allegri: Saelemaekers la chiave per Vlahovic. Retromarcia Boniface: ora dice tutto

Dopo lo sfogo social, Boniface torna sui suoi passi e svela i veri motivi che hanno fatto saltare l'operazione. Max vuole il doppio colpo in attacco: ultimo tentativo per Dusan

‘Two is meglio che one’. Il claim di una vecchia e arcinota pubblicità con un giovanissimo Stefano Accorsi è stato preso in prestito da Max Allegri. Perché va bene Harder, ma da solo non basta. Il tecnico del Milan aspetta un altro rinforzo in attacco, per l’esattezza Vlahovic. E il jolly da giocare potrebbe essere Saelemaekers. Intanto Boniface esce allo scoperto e spiega i veri motivi per cui la trattativa col Diavolo è saltata.

Milan, fatta per Harder. Ma Allegri aspetta Vlahovic

Abbandonata la pista Hojlund, destinato al Napoli, e sfumato Boniface per via dei problemi emersi al termine delle visite mediche, il Milan ha in pugno Conrad Harder, ventenne attaccante dello Sporting, per cui i rossoneri staccheranno un assegno da 27 milioni, bonus compresi. Le parti in causa hanno trovato la quadra, manca solo l’ok definitivo del club lusitano che proprio in queste ore sta chiudendo per il sostituto: Ioannidis del Panathinaikos.

Con ogni probabilità, l’affare si sbloccarà nella giornata di giovedì. Ma ad Allegri non basta. Viste le difficoltà di Gimenez, tra i peggiori con la Cremonese, Max spinge ancora per Vlahovic, il cui gol a Parma non cambia il suo status con la Juventus: era e resta un calciatore in lista di sbarco.

Ultimo assalto a Dusan: ecco la carta Saelemaekers

La Signora, che a sua volta non ha perso le speranze di arrivare a Kolo Muani, è aperta a più soluzioni. Ma, nonostante il serbo vada in scadenza tra un anno, non è disposta a regalarlo. Come rivela TuttoSport, il Diavolo avrebbe intenzione di tentare la Juve inserendo nell’operazione Saelemaekers, esterno che farebbe comodissimo a Tudor.

Per di allenare di nuovo il suo pupillo, Max potrebbe avallare la partenza del belga, che ha stregato il livornese per duttilità e impegno. Ma l’ostacolo principale è sempre legato all’ingaggio del serbo: Dusan è disposto a ridursi il suo stipendio da 12 milioni di euro? Nell’anno che porta ai Mondiali la sua intransigenza rischia di rivelarsi un clamoroso boomerang.

Boniface allo scoperto: la verità sull’affare sfumato

Dopo lo sfogo, la retromarcia. L’attaccante del Bayer Leverkusen esce allo scoperto e questa volta dice tutta la verità sul suo mancato trasferimento al Milan. Il giornale africano Punch riferisce cosa ha detto Boniface in una diretta Twitch. Ben altre parole rispetto a quelle social delle 24 ore precedenti.

“L’affare è saltato per via dei miei infortuni passati. Ho avuto due volte un infortunio al ginocchio ed è una cosa che mi porto dietro da tanto tempo” ha confessato. Poi Victor ha aggiunto di aver pensato addirittura al ritiro: “In seguito al secondo infortunio al legamento crociato anteriore non volevo più giocare. In quel periodo ho anche perso mia madre”.