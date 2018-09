Milan, Higuain furioso: clamoroso gesto alla fine della partita

Il Milan si salva a Cagliari grazie al gol di Gonzalo Higuain, ma il pareggio contro i sardi non soddisfa affatto il Pipita, visibilmente furioso a fine partita tanto da rifiutare la classica intervista tv del dopo gara. "Dopo la partita lo volevamo intervistare. Ci aspettavamo di trovarlo felice per il gol. Quando si è avvicinato l’ufficio stampa per dirglielo, Gonzalo è andato via molto, molto infastidito. È sfilato subito via negli spogliatoi. Non voleva parlare. Evidentemente voleva vincere questa partita", è quanto ha riportato Sky.

Anche il tecnico del Milan Gennaro Gattuso trova poco di positivo nell'1-1 dei rossoneri: "I nostri primi 20 minuti sono stati imbarazzanti come atteggiamento. Se vai sotto 2-0 questa partita non la recuperi più. Dobbiamo risolvere queste problematica. Nel secondo tempo siamo usciti fuori ma non basta, il Cagliari meritava di andare 2-0 e avremmo parlato di un'altra partita".

Per Ringhio il problema è soprattutto di mentalità: "In questo momento io e chi rappresenta la società dobbiamo essere bravi nel fare capire alla squadra che sono giovani e forti. Alcuni non se ne rendono ancora conto che sono forti. Sapevamo che sarebbe stato difficile giocare qui, ma poi non possiamo essere arrabbiati a fine partita perché volevamo vincerla, dovevamo pensarci prima".

Il Diavolo deve crescere se vuole riconquistate l'agognata Champions: "Secondo me la strada per noi è lunga, la squadra ha potenziale per migliorare ed essere forte. Se non riesci a vincere questo tipo di partita, anzi ci è andata bene, a me viene da ridere quando sento che siamo la seconda/terza squadra del campionato. Se riuscissimo a migliorare certe cose potremmo arrivare lontano. Voglio parlare di un concetto che non vedo, dobbiamo prendere sempre una legnata sui denti, questa squadra ha il veleno dentro ma non riesce a tirarlo fuori".

SPORTAL.IT | 17-09-2018 07:45