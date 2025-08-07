Milan, Hojlund è il vero obiettivo in attacco ma la Roma entra a gamba a tesa nella trattativa: Gasperini vuole il suo pupillo

Il Manchester United prende Sesko e libera l'attaccante danese, Tare prepara l'offerta. Ma i giallorossi potrebbero inserirsi per sostituire Dovbyk

Quando i pezzi da 90 si muovono, inevitabilmente si innesta il domino delle trattative che investe un po’ tutti gli attori coinvolti. Il Manchester United prende Sesko dal Lipsia per quasi 100 milioni, di conseguenza Rasmus Hojlund va ufficialmente sul mercato.

Milan, Hojlund al posto di Vlahovic

Gli attori in questo caso coinvolti sono tanti, direttamente o indirettamente. Innanzi tutto il Milan, che ha sempre monitorato la situazione dell’attaccante danese ex Atalanta: non è un caso, infatti, che i rossoneri non abbiano ancora affondato il colpo per Dusan Vlahovic. La Juventus diventa dunque indirettamente coinvolta dal passaggio di Sesko allo United: sia perché ora l’attaccante serbo non ha praticamente pretendenti, sia perché Sesko era un obiettivo anche del Newcastle, che ora potrebbe tornare prepotentemente su Kolo Muani.

Hojlund il preferito di Allegri

Ma Allegri vuole un altro attaccante da affiancare a Gimenez, e Tare sta lavorando alacremente in questo senso. Come riporta Sportmediaset, il ds ha individuato anche la formula perfetta per arrivare al danese: prestito con diritto di riscatto intorno ai 30-35 milioni di euro, modalità che non fa impazzire i Red Devils, che vorrebbero una cessione diretta, ma che dovrebbe comunque portare ad un accordo tra le parti.

Hojlund piace anche alla Roma

Sempre che non si inserisca un altro spettatore interessato nella vicenda, ossia la Roma di Gasperini. Il tecnico giallorosso conosce bene Hojlund, avendolo allenato all’Atalanta dove è esploso (10 reti messe a segno in 34 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia), ed ha bisogno di un attaccante centrale visto che si è detto tutt’altro che soddisfatto da Dovbyk. “È stato pagato una bella cifra perché aveva fatto molto bene in Spagna – ha detto il tecnico della Roma – tutto sommato ha fatto i suoi gol anche al primo anno in Italia. È un centravanti di valore. Siamo qui per migliorare le sue lacune”.

Roma, Krstovic e Scamacca le alternative

L’ex attaccante del Girona ha tanti estimatori in Liga fra cui la sua ex squadra, l’Atletico Madrid e il Villarreal, ma anche in Italia dove è sotto osservazione di Milan e Juventus. Ma al momento a Trigoria non è arrivata nessuna offerta anche perché i giallorossi, per non fare una minusvalenze, lo lascerebbero partire solo per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, visti i 38 spesi un anno fa. Le altre alternative portano a Krstovic del Lecce e Gianluca Scamacca, vecchia conoscenza di Gasp.