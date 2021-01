Milan: i convocati per il derby di Coppa Italia

Parola d’ordine in casa Milan “cancellare”. La gara di stasera rappresenta infatti la possibilità di cancellare la brutta prestazione casalinga contro l’Atalanta e strappare il pass per le semifinali.

Ecco i 21 uomini scelti da mister Pioli per la gara dei quarti di finale di questa sera. Oltre allo squalificato Donnarumma non prenderanno parte al Derby Mario Mandzukic e Sandro Tonali. Entrambi erano in dubbio e Pioli ha preferito non rischiarli per averli a disposizione in campionato nella trasferta di Bologna.

Del gruppo dei sicuri assenti fanno parte anche Gabbia, Musacchio, Bennacer e Calhanoglu.

Di seguito i giocatori convocati da Pioli per Inter-Milan:

PORTIERI: A. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu.

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

OMNISPORT | 26-01-2021 13:42