Milan, i Mondiali come vetrina: da Gonçalo Ramos a Uzun, tutti i colpi che fanno sognare Amorim

Il tecnico studia i protagonisti di USA 2026 alla ricerca dei profili ideali per il suo 3-4-2-1. Il centravanti del PSG resta il grande sogno, ma non mancano alternative

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

I Mondiali 2026 non sono soltanto il palcoscenico delle nazionali, ma anche un enorme mercato a cielo aperto. E Ruben Amorim, da pochi giorni nuovo allenatore del Milan, osserva con attenzione ogni partita prendendo appunti. Il tecnico portoghese ha idee chiare sul suo calcio, fatto di intensità, qualità tecnica e giocatori duttili, e diversi protagonisti del torneo rispecchiano perfettamente il suo identikit. In cima alla lista c’è Gonçalo Ramos, ma non è l’unico nome che potrebbe accendere il mercato rossonero.

Gonçalo Ramos, il centravanti che manca al Milan

Il sogno di Amorim ha il volto di Gonçalo Ramos. L’attaccante del Paris Saint-Germain, fresco vincitore della Champions League, sembra arrivato a un bivio della carriera. Dopo il grave infortunio alla caviglia del 2024 ha saputo ricostruirsi con forza mentale e un lavoro maniacale sulla preparazione, tornando protagonista tra club e nazionale. Al PSG, però, continua a vivere da comprimario e la prospettiva di diventare il punto di riferimento offensivo del Milan potrebbe affascinarlo. Con la probabile partenza di Santiago Gimenez, il portoghese rappresenterebbe il centravanti ideale per il 3-4-2-1 di Amorim.

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Can Uzun, il talento che può accendere la trequarti

Tra i giocatori che si stanno mettendo in mostra al Mondiale c’è anche Can Uzun, nonostante il cammino deludente della Turchia. Il classe 2005 dell’Eintracht Francoforte è uno dei talenti più intriganti del panorama europeo per qualità tecniche, fantasia e capacità di muoversi tra le linee. Può agire da trequartista, seconda punta o esterno offensivo, caratteristiche che lo rendono perfetto per il calcio fluido e verticale di Amorim. La sua giovane età e i margini di crescita ne fanno uno dei profili più affascinanti per il nuovo corso rossonero.

Francisco Trincão, il pupillo che conosce già il sistema

Se c’è un giocatore che conosce alla perfezione le richieste di Amorim, quello è Francisco Trincão. L’esterno dello Sporting Lisbona è stato uno dei punti di riferimento del tecnico portoghese e possiede tutte le qualità richieste per occupare una delle due posizioni alle spalle della punta. Dribbling, tecnica e intelligenza tattica gli consentono di interpretare più ruoli offensivi e di adattarsi ai continui cambi di posizione richiesti dal sistema di gioco. Il suo nome resta uno dei più graditi all’allenatore. Certo, questo è un nome che passerebbe inevitabilmente attraverso le cessioni: Rafa Leao in primis.

Da Antonio Silva a Matheus Nunes: gli uomini che piacciono ad Amorim

Non c’è soltanto Gonçalo Ramos tra i giocatori osservati con attenzione da Ruben Amorim durante il Mondiale. Il tecnico portoghese segue anche profili che conosce bene e che si sposerebbero con il suo calcio intenso e verticale. Antonio Silva, centrale del Benfica, resta uno dei difensori più interessanti della nuova generazione per qualità nell’impostazione e capacità di giocare in una retroguardia a tre. Piace anche Matheus Nunes, jolly del Manchester City e della nazionale portoghese, un centrocampista moderno capace di abbinare corsa, tecnica e duttilità tattica. Più che obiettivi concreti, sono identikit che raccontano alla perfezione il tipo di giocatore che Amorim vorrebbe nel suo Milan.

Il Mondiale può accelerare il nuovo Milan

Con una dirigenza ancora in fase di definizione, il Milan non può permettersi di restare fermo. Amorim ha già tracciato l’identikit della squadra che vuole costruire e il Mondiale rappresenta un’occasione preziosa per osservare dal vivo alcuni dei profili più interessanti. Da Gonçalo Ramos a Uzun, passando per Trincão e i giovani talenti emergenti, il nuovo Diavolo potrebbe nascere proprio dalle intuizioni raccolte durante l’estate americana. Perché, spesso, i grandi colpi di mercato iniziano da un semplice taccuino pieno di appunti.