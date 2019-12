Milan: i tifosi eleggono i migliori e sognano in grande

Per la prima volta il Milan vince due partita di fila in questa stagione. Finalmente i rossoneri sembrano sbloccarsi nonostante la sofferenza nel finale del match vinto 3-2 a Bologna in una partita con tanti alti e qualche basso.

Le note positive sono tante per i social rossoneri che hanno vissuto come una sorta di svolta nella stagione la gara del Dall’Ara. Sono tre i migliori in campo: Hernandez, Bonaventura e Piatek. Insomma una gradita sorpresa e due grandi ritorno, ognuno a modo suo.

“Sono convinto che Jack Bonaventura sia uno dei migliori centrocampisti d’Europa, peccato per i continui infortuni che ha” è il leit motiv dei supporters del diavolo che finalmente hanno ritrovato il grande Jack Bonaventura sia come quantità a centrocampo che come inserimenti letali.

Croce e delizia della partita di stasera sicuramente Theo Hernandez, uno dei migliori acquisti del Milan di questa stagione che è stato ancora una volta devastante, ha segnato un altro gol come domenica scorsa a Parma ma poi ha fatto due frittate con l’autogol e il rigore su Orsolini che hanno ben due volte riaperto la partita: “Ma cosa si è fumato Theo oggi?” si chiedono in molti.

Infine c’è Piatek che come scrive qualcuno “finalmente è tornato a giocare per il Milan“. Oltre il gol davvero importante il suo lavoro di sponda oggi per i suoi compagni.

Ed allora è lecito sognare: “Siamo dietro agli asinelli” scrive qualcuno riferendosi al Napoli; “La Champions non è poi così lontana” scrive qualcun altro anche se ad oggi i 9 punti dal quarto posto appaiono tanti.

Ma ci sono anche le noti dolenti: “Dopo il terzo gol pessimo secondo tempo del Milan”; “Cmq il cambio Biglia-Bennacer è stato pesante… effetto IMMEDIATO sul gioco…”; e chi la prende con filosofia: “Noi tifosi dobbiamo aver fatto qualcosa di male per dover soffrire ogni maledetta partita, non c è altra spiegazione”.

E chi se la prende con l’arbitraggio di Chiffi: “Se le nuove leve dell’arbitraggio italiano sono come Chiffi, nei prossimi anni ci sarà davvero da piangere. Penso anche ad Abisso, Fabbri e Pairetto (con l’aggravante della doppia raccomandazione)”; “Romagnoli è l’unico capitano che viene ammonito quando chiede spiegazioni all’arbitro…”

