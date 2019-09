Milan, i tifosi salvano il risultato ma trovano il bersaglio

Il Milan torna al successo ma i tifosi sul web non sono (e non possono essere) del tutto soddisfatti. Non è bastato nemmeno l’ultimo quarto d’ora dove i rossoneri avrebbero anche meritato il gol del raddoppio (strepitoso il portiere bresciano ad intervenire su un redivivo ma sfortunato Piatek), anzi, proprio il fatto che le cose siano andate meglio dopo i cambi porta il popolo milanista a criticare aspramente l’allenatore Marco Giampaolo.

Altro undici sbagliato – Non è stata apprezzata (per usare un eufemismo) la formazione iniziale, come del resto era capitato anche nella sconfitta di Udine. André Silva non ha convinto e in rete si leggono commenti del tipo “Non ci posso credere. Questo manco dovrebbe essere convocato e parte titolare. Se vogliono cedere Piatek sarebbe una spiegazione, ma sarebbe anche folle” e anche più sbrigativi come “Dovrebbero bastare queste due formazioni per capire che bisogna cacciare Giampaolo”. Insomma non basta la vittoria per 1-0 sul Brescia per gettare acqua sul fuoco.

Zorro e Paolo – Nel mirino anche la società, rea di non rinforzare una rosa al momento non convincente. Molti si chiedono il motivo del silenzio di Maldini e Boban, commentando ad esempio con “O li hanno presi in giro o Paolo e Zorro sono complici di questo scempio. Se li hanno presi solo per fare da parafulmine possono anche tornarsene a casa o alla Uefa”. Fra i giocatori i più bersagliati sono Castillejo, giudicato troppo fumoso e mai capace di creare superiorità, e Kessié. Bene invece secondo il web l’esordio casalingo di Bennacer e c’è felicità per rivedere un Suso decente.

SPORTEVAI | 31-08-2019 20:02