Milan, i tifosi sereni: Ora Donnarumma può anche andar via

Che il Milan sia costretto a cedere giocatori importanti per realizzare plusvalenze è cosa acclarata da tempo. Il bilancio è in rosso scarlatto e per rientrare nel range richiesto dal FpF sono necessari sacrifici. Non basterebbe vendere – per dire – Piatek o Romagnoli, perchè entrambi sono costati tanto. Il bonus per il club rossonero può arrivare solo da 3 giocatori: Suso, Cutrone e Donnarumma. E proprio Gigio potrebbe essere il sacrificato visto che si parla di almeno 60 milioni di euro messi sul piatto da Psg e Manchester United. Soldi che andrebbero ad alleggerire di molto il passivo di bilancio che, al 30 giugno, si assesterà tra i -80 e i -100 milioni.

LA SOLUZIONE – Se però fino a qualche mese fa l’idea di perdere il portiere stabiese avrebbe fatto infuriare i tifosi, ora le cose sono cambiate. Merito soprattutto di Alessandro Plizzari, che già due anni fa faceva parte della spedizione al Mondiale Under 20 e che è maturato nonostante un anno vissuto tra il campo di allenamento di Milanello («Ma con Donnarumma e Reina sono diventato grande», ha raccontato alla Gazzetta qualche giorno fa) e qualche partita con la Primavera retrocessa nel campionato di fascia inferiore. Ieri è stato insieme a Pinamonti il protagonista della qualificazione dell’Italia ai quarti del Mondiale U.20 dopo il successo sulla Polonia.

LE REAZIONI – Plizzari, che già contro l’ Ecuador aveva respinto un rigore, ha parato tutto, soprattutto su Zylla e Skoras e ha esaltato i tifosi rossoneri (di recente ha rinnovato fino al 2023). Sui social ora l’eventuale addio di Donnarumma verrebbe digerito: “Ma visto che abbiamo un Plizzari in grande spolvero nel mondiale under20, la soluzione giusta non potrebbe essere quella di un’alternanza con Reina e la cessione di Donnarumma?” o: “Il Milan, con Donnarumma in porta, potrebbe essere a posto per 15 anni. Ma se anche dovesse partire per altri lidi, il Milan sarebbe a posto ugualmente con Plizzari” o anche: “Tutti quanti amiamo Donnarumma perché è oggettivamente mostruoso, ma è più un lusso che altro per questa rosa. Se ci pagano bene (minimo 80), lanciamo Plizzari”. E infine: “Donnarumma sarà tra i più forti in assoluto per i prossimi 15 anni. Ma il Milan avrebbe le spalle coperte subito da Reina e poi da Plizzari che da molti é definito più forte di Gigio. Se serve un sacrificio per avere una squadra più forte si può fare”.

SPORTEVAI | 03-06-2019 09:43