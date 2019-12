Milan: Ibra prende tempo, via al piano B per l'attacco

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora avvolto nel mistero. Lo svedese non ha ancora deciso cosa fare. Reduce dall’esperienza in MLS, il 38enne bomber ha tante offerte sul piatto, in particolare quella del Milan che lo aspetta a braccia aperte.

Zlatan Ibrahimovic non ha venduto la sua casa a Milano ma, al momento, non ha fatto sapere se accetterà o meno la proposta del Diavolo. Da non escludere neppure la possibilità che possa scegliere di ritirarsi dal calcio giocato.

Il Milan non pare disposto ad attendere all’infinito. La società rossonera ha necessità di trovare un attaccante e starebbe valutando altre opzioni. Zlatan Ibrahimovic resta la priorità ma ci sarebbero delle validissime alternative.

Piacerebbe, in particolare, Mario Mandzukic. Il croato, fuori dal progetto di Sarri alla Juventus, ha tanti estimatori, sia in Premier League che in Bundesliga. Sul piatto ci sarebbe anche una super proposta del Qatar. L’ipotesi Milan potrebbe intrigare il bomber classe 1986.

Ci sarebbe poi la pista che porta al Real Madrid. Nella rosa dei blancos ci sarebbero un paio di giocatori, decisamente interessanti, che potrebbero far comodo al Diavolo, in particolare Mariano Diaz e Luka Jovic (quest’ultimo potrebbe anche arrivare in prestito).

Improbabile che i rossoneri decidano di puntare su profili italiani come quelli di Kevin Lasagna, di proprietà dell’Udinese (accostato anche all’Inter) e Andrea Petagna, cercato dalla Roma e, in passato, giocatore del Milan.

La sensazione è che il Milan attenderà Zlatan Ibrahimovic ancora qualche giorno. Se non ci saranno novità, in un senso o nell’altro, la società si affiderà al piano B per regalare al tecnico Stefano Pioli un attaccante di valore a gennaio.

