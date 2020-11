Milan, Ibrahimovic furente: Pioli commenta il suo gesto

Serata da dimenticare per il Milan, che perde dopo 8 mesi di imbattibilità nel modo più amaro, uno 0-3 senza appelli a San Siro contro il Lille in Europa League . Dopo la partita fa discutere il gesto di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, al momento del cambio, si è portato le mani vicino alla testa ed è sembrato molto arrabbiato con qualcuno.

Nel post gara Pioli ha commentato così la reazione del giocatore: “Con chi ce l’aveva Zlatan? Non ho sentito cosa ha detto, ma penso non fosse soddisfatto della prestazione della squadra e della sua, siamo un gruppo giovane, cercheremo di crescere anche imparando da questa sconfitta”.

Sulla batosta inattesa: “Abbiamo incontrato una squadra forte, ci siamo complicati la vita. Non avevamo cominciato male la gara, ma non siamo riusciti ad essere pericolosi come pensavo, poi una volta andati in svantaggio gli abbiamo concesso degli spazi di troppo”.

“Si riparte valutando la prestazione, le cose positive e negative. Per stasera dopo tanto tempo dovremo analizzare più cose negative che positive ma con grande consapevolezza delle nostre qualità”.

Pioli nega un approccio mentale sbagliato: “Non abbiamo sottovalutato niente, abbiamo commesso degli errori ma ci sta. Anche in passato ne abbiamo commessi, impareremo da questa prestazione. Ho una squadra giovane ma matura, le squadre mature sanno reagire subito alle difficoltà ed oggi ne abbiamo avuta qualcuna di troppo”.

Il turnover: “Ho pensato fosse la squadra migliore per il momento, nel primo tempo al di là del rigore abbiamo tenuto bene il campo. La precisione tecnica oggi non è stata di grande livello, poi la partita si è un po’ complicata”.

Dopo questa sconfitta, il Milan è scivolato al secondo posto della classifica del girone H, scavalcato proprio dal Lille che è salito a 7 punti. Tra tre settimane la rivincita in Francia.

OMNISPORT | 05-11-2020 23:52