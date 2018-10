Milan-Ibrahimovic, Gattuso non vede l'ora

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Chievo torna a parlare di Zlatan Ibrahimovic, accostato insistentemente al club rossonero nelle ultime settimane. "E' un leader – lo elogia Ringhio -, se non sei forte mentalmente con Ibra lui ti distrugge, vuole sempre vincere, è esigente coi compagni, bisogna essere forti. Può essere un valore aggiunto può anche darsi che perdi qualcuno per strada. Non mi va di parlarne, ma questo è Ibra. Se un giorno decidessimo vedremo, per ora solo aria fritta".

A gennaio, in ogni caso il Diavolo potrebbe tornare sul mercato in attacco: "Vorrei tante cose nella mia vita ma a volte ti accontenti. Non posso perdere energie pensando a gennaio, ci sarà il momento in cui ci siederemo con la società e vedremo cosa si può fare. Abbiamo solo l'obiettivo di fare più punti possibili ed arrivare in Champions, poi quando mancheranno pochi giorni ci siederemo e ne parleremo. Dobbiamo pensare a vincere le partite".

Gattuso ha parlato anche delle difficoltà evidenti di Bakayoko: "Va aiutato, sta facendo un po' di fatica. Le responsabilità sono tutte mie, a livello tattico non gli sono entrato in testa. Io e il mio staff dobbiamo lavorare meglio, ha delle buone qualità ed è un dovere nostro farlo migliorare".

Sulla questione Ibrahimovic si era espresso venerdì anche l'agente dello svedese ora ai Los Angeles Galaxy, Mino Raiola: "Al momento non ci sono possibilità, le conversazioni coi club non sono attuali, ma siamo disposti a parlare. Comunque ora ci sono persone normali al comando del Milan, prima la società non esisteva. Finché Zlatan si muoverà sarà sempre una prima scelta, nella sua carriera non ha mai chiesto una garanzia. Le garanzie si ottengono in allenamento. però bisogna capire però con quali condizioni il Milan o un'altra squadra lo vorrebbero. Se la trattativa è possibile? Non c'è apertura o chiusura. Tra Ibra e Leonardo c'è un grandissimo rispetto, Zlatan ha passato momenti bellissimi al Milan e a Milano ha lasciato un pezzo del suo cuore, così com'è stato benissimo anche al Psg", le sue parole alla Rai.

SPORTAL.IT | 06-10-2018 16:50