Milan-Ibrahimovic, i rossoneri rilanciano l'offerta

Il Milan non molla Zlatan Ibrahimovic. Negli ultimi giorni l'attaccante svedese si era mostrato piuttosto freddo sull'eventualità di un addio ai Los Angeles Galaxy mediante la formula del prestito semestrale, e il club rossonero sarebbe pronto a modificare l'offerta originale passando a un contratto di 18 mesi. Lo riporta Tuttosport. I contatti tra il direttore dell'area sportiva Leonardo e l'agente del giocatore Mino Raiola sono costanti, ma resta l'ostacolo dell'ingaggio: la punta di Malmoe per tornare a Milano vuole sei milioni di euro, una cifra ora eccessiva per le casse del Diavolo. Ibra è però stufo della MLS è gradirebbe un ritorno in Italia: il Milan punta su questa volontà per abbassare le sue pretese.

Nella sua autobiografia l'ex rossonero ha svelato un retroscena sul suo addio al club meneghino nel 2012: "Mi avevano detto di non preoccuparmi, che non sarei stato venduto. Poi però Raiola mi avvisò che presto mi avrebbe chiamato Leonardo, che era d.s. del Psg. Ho detto a Mino: non rispondo. E lui: tanto ti hanno già venduto. Volevo rendere la vita difficile al Paris Saint Germain, così ho detto a Raiola: riferisci ai parigini che voglio lo stesso stipendio che percepisco al Milan più altri benefit. Speravo avrebbero risposto che stavo chiedendo troppo". E invece lo sceicco lo accontentò: "Venti minuti dopo Raiola mi richiama e mi dice: 'hai ottenuto quello che volevi'. E io poco prima avevo detto a mia moglie Helena che il Psg non avrebbe mai accettato… A quel punto le ho detto di prepararsi a partire: sono un uomo di parola".

Un altro ex che è tornato in auge in casa Milan è Alexandre Pato, che nelle ultime settimane, riporta Sportmediaset, si sarebbe offerto più volte a Leonardo, con cui ha un rapporto speciale. Dopo essersi rilanciato nel campionato cinese con la maglia del Tianjin Quanjian (31 gol in 47 presenze), il Papero sogna un ritorno in rossonero ma né la dirigenza, né Gattuso sono convinti.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 15:20