Milan, Ibrahimovic infinito: altro premio per il bomber svedese

Zlatan Ibrahimovic ha vinto nuovamente il ‘Guldbollen’, il Pallone d’Oro svedese. Si tratta del dodicesimo riconoscimento per l’attaccante del Milan, che aveva ceduto l’onore dal 2017 al 2019, dopo averlo vinto consecutivamente dal 2007 al 2016.

A margine del premio, Ibra ha rivelato di non vedere vicino il suo addio al calcio giocato: “Devo continuare almeno fino a quando i tifosi non torneranno negli stadi. Non posso finire la mia carriera davanti a tribune vuote. Ho 39 anni e ho vinto il Pallone d’Oro svedese. Punto a vincere anche a cinquant’anni”.

OMNISPORT | 25-11-2020 09:46