Milan, Ibrahimovic: l'ultimo messaggio sui social è un altro schiaffo per i tifosi rossoneri

Lo svedese pubblica foto da New York ma continua a non ricordare la figura di Franco Baresi, per il popolo del Diavolo il rapporto è rotto per sempre

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che non sia voluto andare al funerale per una scelta intima, legata a una decisione presa 12 anni fa, nel 2014, anno della morte del fratello, Sapko, scomparso dopo una lunga battaglia contro la leucemia (da alllora, l’ex attaccante avrebbe scelto di non partecipare più ai funerali, preferendo affrontare ogni lutto in modo personale, lontano dalle cerimonie pubbliche) si può condividere o meno ma che Zlatan Ibrahimovic non abbia rivolto neanche un pensiero pubblico a Franco Baresi è inaccettabile per i tifosi del Milan. L’ultimo post dello svedese sui social riaccende la polemica.

I ricordi di Baresi

Per ricordare il leggendario capitano rossonero, scomparso il 31 luglio a 66 anni, si sono scomodati tutti: compagni, rivali, conoscenti, tifosi. Un’ondata d’amore, da ognuno un pensiero, un aneddoto, una lacrima commossa. Da Ibra, niente. Neanche un messaggino social. E sì che su Instagram l’ex bomber continua ad essere iperattivo.

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Il post di Ibrahimovic

Sul suo profilo Ibra ha pubblicato una serie di foto dall’ambasciata svedese a New York, scrivendo: “New York is yellow and blue”, i colori della sua patria. Sorrisi, scatti d’autore ma ancora una volta silenzio assoluto su Baresi, cosa che ha riacceso la rabbia dei tifosi.

Lo sfogo dei tifosi sul web

Fioccano i commenti: “Franco Baresi. Do you know him?” e poi: “Sempre sui social, ma nulla da dire su Baresi. Via dal Milan” e anche: “Ti ho sempre difeso, ma il tuo silenzio su Baresi è indescrivibile. Vattene Zlatan non sei più desiderato a Milano” e ancora: “Neanche una parola per Baresi vergogna!”, oppure: “Vattene dal Milan, buffone”

C’è chi scrive: “Continua a fare le tue stupidaggini lontano da Milanello..” e poi: “VIVI SUI SOCIAL E NEMMENO UN POST IN RICORDO DI FRANCO. FIGURATI SE TI PRESENTAVI AL FUNERALE. BUFFONE INDEGNO PICCOLO UOMO” e anche: “Non degnarti neppure di rivolgere un ultimo saluto a Franco Baresi, nemmeno con due semplici frasi di circostanza. Il tuo silenzio dice molto più di qualsiasi parola: racconta la grandezza di Franco Baresi e, allo stesso tempo, la piccolezza di chi ha scelto di ignorarla”

Il web è scatenato: “Neanche un msg per Franco Baresi. Vieni a San siro che ti aspettiamo” e poi: “Rimani dove sei che non piange nessuno vergognati” e anche: “Ah questo lo posti? Tempo per andare al funerale del Capitano però non lo avevi vero? Infame” e ancora: “Mi vergogno di aver tifato per te... Non sei mai stato nessuno!! FRANCO FOREVER!!”, oppure: “Giorni di silenzio, nemmeno mezzo pensiero per Baresi, e adesso te ne esce con ‘sto post? Vattene, mi hai deluso per l’ultima volta. Come giocatore ti ho amato ma come uomo vali zero” e infine: “Sei una delusione, non hai 01% di un milanista, sei un cane che corre dietro i soldi, non rispettare una bandiera come Baresi vuol dire che del milan non ti frega niente”.