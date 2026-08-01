Milan, Ibrahimovic ne combina un'altra e il web non perdona: "Sei un piccolo uomo"

Lo svedese è stato praticamente il solo a non ricordare la figura di Franco Baresi sui social, la rivolta dei tifosi sempre più delusi da Zlatan

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La gara è stata tra chi ha lasciato il ricordo più commosso perchè tutto il mondo del calcio ha voluto salutare Franco Baresi, scomparso ieri a 66 anni dopo una lunga malattia. Dagli ex compagni a chi lo ha affrontato da avversario, italiani e stranieri, presidenti e dirigenti: un fiume di lacrime e pensieri per la leggenda del Milan. I suoi allenatori come Sacchi e Capello, il presidente Scaroni, i fratelli rossoneri di sempre che con lui hanno vinto tutto, un plebiscito mai come stavolta sincero e affettuoso ma un grande assente è stato notato da tutti.

La vacanza di Ibra ai Mondiali

Soprattutto i tifosi del Milan hanno rilevato l’assenza di un messaggio pubblico da parte di Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor di RedBird, che è sempre molto attivo sui propri canali social, specialmente quando si tratta di fare da testimonial sugli sponsor non ha finora condiviso alcun pensiero dedicato all’ex numero 6 rossonero e questo non è stato affatto preso bene negli ambienti attorno al Diavolo. Già la sua “vacanza” durante i Mondiali quando, disinteressandosi del Milan, ha fatto da commentatore televisivo non era stata gradita dai fan ma ben più grave ai loro occhi è stato il silenzio su Baresi.

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La rabbia dei tifosi sui social

Una scelta che ha alimentato il dibattito sui social, dove tantissimi tifosi del Milan si sono molto arrabbiati riguardo al mancato tributo pubblico dello svedese. Fioccano le reazioni: “Pensate che gli interessa? Dovreste conoscere Ibra, a lui interessa solo di se stesso“, e poi: “Mi vergogno di quest’uomo” e anche: “Avrà finito i giga…”, oppure: “Manco una parola sul nostro capitano”

C’è chi osserva_ “Nessun commento sulla scomparsa del grande Capitano Baresi….” e poi: “Un commento per la perdita del Nostro Capitano da parte sua, dopo essere stato idolatrato dal Milan e dai Noi Tifosi, credo possa essere GRADITA!!!! Lei non si distingue mai grande calciatore ma Piccolo Uomo!” e anche: “Mi sta facendo rivalutare cardinale che almeno su questo punto di vista ha avuto l’onore di elogiare franco baresi e lui che è stato amato da calciatore manco si è degnato” e infine: “Ibra, sei veramente un piccolo uomo”.