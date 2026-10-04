Milan: Ibrahimovic, per il 45esimo compleanno un regalo da 3,6 milioni di euro

Lo svedese ha arricchito la sua ampia collezione di Ferrari con l'ultimo pezzo, la F80 in tiratura limitata che aveva ordinato già da un anno

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ogni volta che sul profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic compare la scritta “Buon compleanno a Zlatan “, la Ferrari fa incetta di denaro. E il 2026 non ha fatto eccezione, perché l’ex attaccante di Barcellona, ​​Milan, Inter e Juventus si è regalato una delle Ferrari più costose mai realizzate: la F80, dal costo (accessori esclusi) di 3,6 milioni di euro.

Il conflitto di interessi con la Volvo

Il fatto che lo svedese sia ambasciatore Volvo non gli ha impedito di arricchire il suo garage, già colmo delle Ferrari più costose ed esclusive, con l’ultimo gioiello di Maranello. Da ieri, giorno del suo 45° compleanno, l’ex attaccante di Malmö è uno dei 799 fortunati possessori dell’ultima Ferrari Special Series. Tuttavia, ha dovuto aspettare un anno intero perché proprio lo scorso ottobre aveva annunciato ai suoi tifosi che il suo prossimo acquisto sarebbe stata una F80 . La Ferrari si è messa al lavoro e ha programmato l’arrivo della vettura in concomitanza con il compleanno dell’attaccante.

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La sua Ferrari può correre a 350 km/h

Ibrahimovic potrà guidare una biposto ibrida plug-in da 1.200 cavalli che la rende la Ferrari più veloce di sempre sul circuito di Fiorano. Accelera da 0 a 100 km/h in 2,75 secondi e raggiunge una velocità massima di 350 km/h... e questo solo perché è limitata elettronicamente. Tutto ciò potrebbe bastare a compensare il fatto che il suo motore a combustione interna sia solo un V6 , sebbene sia supportato da tre motori elettrici per raggiungere i 1.200 cavalli. Come la SF90 Stradale, la F80 è una Ferrari che può muoversi anche in completo silenzio , alimentata esclusivamente dall’energia elettrica.

Quante Ferrari nella scuderia di Ibra

Per la carrozzeria Ibra – che continua a scendere nel gradimento dei tifosi del Milan – ha scelto una verniciatura color grigio scuro opaco, abbinata a cerchi neri per un aspetto “da Batmobile”. L’unico elemento a contrasto è il sedile del conducente, rivestito in tessuto giallo. La collezione Ferrari dello svedese vanta già pezzi impressionanti come la Daytona SP3 , la 812 Competizione , la SF90 XX e un’altra SF90 Spyder “convenzionale” , una Purosangue e una Monza SP2 . Tuttavia, la F80 è destinata a occupare un posto di rilievo in questo museo automobilistico del Cavallino Rampante .