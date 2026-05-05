Milan, Ibrahimovic ormai un corpo estraneo: squadra in crisi, lui da Tom Brady per rasarsi a zero

Zlatan ha postato delle foto in compagnia dell’ex giocatore di football americano, suo grande amico, che gli tagliava i capelli per un promo per la tv americana

Cosa fa Zlatan Ibrahimovic mentre il Milan rischia di perdere la Champions League all’ultima curva della serie A? Si fa tagliare i capelli da Tom Brady: lo svedese ha pubblicato alcune foto insieme all’ex giocatore di football americano, suo grande amico, che lo stava rasando a zero per un promo di Fox Sports. Ma il post non è piaciuto ai tifosi rossoneri.

Milan, Ibrahimovic rasato a zero da Tom Brady

Il Milan rischia di perdere la Champions League e Zlatan Ibrahimovic pensa… ai capelli. Questa l’accusa che viene rivolta allo svedese, advisor del proprietario rossonero Gerry Cardinale, dopo il post pubblicato su Instagram in cui si vede l’ex attaccante venire rasato a zero da Tom Brady, ex quarterback di football americano nella NFL e grande amico di Ibra: a febbraio è stato a Milano per assistere a Milan-Como con Zlatan. Non sappiamo se le foto siano state ritoccate dall’AI – dopo il precedente di Higuan-Giobbe Covatta niente è scontato – di sicuro hanno contribuito a rendere ancora più tesa l’atmosfera in casa Milan.

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La scommessa e il promo per Fox

“Una scommessa è una scommessa”, scriva Ibrahimovic nella didascalia del post su Instagram, ma non spiega quale fosse l’accordo con Brady. Quello che è certo è che la testa rasata non è una semplice goliardata tra amici: le foto sono state scattate durante la realizzazione di un video che fa da promo per Fox Sports, l’emittente che trasmetterà i Mondiali 2026 e che ha come talent proprio Ibra e l’ex quarterback. Ibrahimovic, dunque, ha probabilmente perso i capelli – a patto che li abbia tagliati davvero, ripetiamo – per assolvere ai suoi obblighi contrattuali con Fox Sports.

Il disappunto dei tifosi

Per i tifosi del Milan, però, questi sono dettagli. Nei commenti al post si vede infatti come molti supporter rossoneri siano stati infastiditi dalle immagini pubblicate da Ibrahimovic in un momento tanto difficile come quello vissuto dalla squadra di Massimiliano Allegri. “Stai dando sempre più un grande contributo al club, continuiamo così che stiamo portando trofei su trofei a casa”, attacca con sarcasmo Steve. “Zlatan ma che fine hai fatto? Ma lavori ancora al Milan?”, domanda Magical. “Hai scommesso che il Milan faceva un’altra annata balorda?”, ironizza Thomas. “La scommessa era vedere il Milan buttare via la qualificazione Champions”, aggiunge Dario. “Ma smettila e fai il dirigente serio!”, l’accusa di Gianni. “I capelli? Questo pensa ai capelli. E il Milan?”, la domanda di Yassin.