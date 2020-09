Milan, Ibrahimovic recuperato: disponibile per l'Europa League

Zlatan Ibrahimovic non aveva preso parte all’amichevole tra Milan e Brescia di qualche giorno fa: lo svedese stava ancora recuperando da un trauma contusivo alla gamba destra.

Ma oggi arrivano buonen notizie per il Milan: nell’allenamento di oggi a Milanello, Zlatan Ibrahimovic ha cominciato la seduta con il gruppo, dimostrando quindi di aver smaltito la botta alla gamba.

Notizia fondamentale per il Milan soprattutto in vista del turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers di giovedì 17 settembre. Anche la sua titolarità non dovrebbe essere in dubbio, visto che ormai pare abbia assorbito del tutto la contusione.

Una buona novella per i rossoneri ovviamente anche in vista della Serie A, dove la squadra di Stefano Pioli debutterà lunedì 21 settembre contro il Bologna, proprio pochi giorni dopo la sfida di Europa League.

14-09-2020