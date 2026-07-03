Zlatan scatenato con arbitro e Fifa nel post partita di Portogallo-Croazia, poi arriva anche l’invettiva contro CR7: “Una follia continuare a schierarlo titolare, meglio Gonçalo”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ce l’ha con tutti Zlatan Ibrahimovic, dopo la vittoria del Portogallo sulla Croazia nei sedicesimi del Mondiale 2026: da commentatore di Fox Sports lo svedese se la prende con arbitro e Fifa e attacca duramente Cristiano Ronaldo. Ma la sua invettiva paragone si trasforma in un assist per Gonçalo Ramos, nuovo acquisto del Milan.

Ibrahimovic, duro attacco a Ronaldo

Ai Mondiali Zlatan Ibrahimovic indossa i panni del commentatore dell’emittente americana Fox Sports e lo fa nel suo stile, senza peli sulla lingua. Nel post partita di Portogallo-Croazia Ibra ha probabilmente raggiunto il punto più alto, in termine di verve polemica, dall’inizio della Coppa del Mondo.

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Il bersaglio più grosso colpito da Zlatan è stato Cristiano Ronaldo, contro cui si è scatenato in una vera e propria invettiva che ha coinvolto anche il c.t. del Portogallo Roberto Martinez. “Non si può pensare di vincere qualcosa nel 2026 con un Cristiano Ronaldo di 41 anni a guidare l’attacco”, ha dichiarato Ibra, attaccanto CR7 a petto in fuori.

Ibra e il crudele paragone tra Ronaldo e Ramos del Milan

Ibrahimovic ha poi dato un colore rossonero alla sua analisi: proseguendo nel suo attacco a Ronaldo, infatti, lo svedese si è lasciato andare ad un paragone piuttosto crudele tra il fuoriclasse lusitano e Gonçalo Ramos, il nuovo attaccante del Milan che ha deciso la gara col suo colpo di testa (su assist di Rafa Leao): “Non puoi pensare di giocare sempre con Ronaldo – ha detto Ibra – Anche perché in panchina c’è Ramos, che è entrato e ha segnato”.

Infine il colpo definitivo nei confronti di CR7: “La sua non è ‘leadership leggendaria’ – ha detto Ibrahimovic in tv – È il suo ego che tiene in ostaggio la squadra. Continuare a schierarlo titolare è pura follia dettata dalla nostalgia”.

Portogallo-Croazia, Ibra contro l’arbitro

Come se non bastasse, Ibrahimovic si è scagliato anche contro la squadra arbitrale per il 2-2 annullato nel finale alla Croazia a causa di un contestatissimo fuorigioco di Josko Gvardiol. “Non vedo nulla di irregolare nel gol del 2-2 – ha dichiarato Zlatan – il Var lo ha annullato, ma per me è stato un furto. Il sensore nel pallone non funzionava o qualcosa è andato storto. Per annullare un gol al 90′, la decisione deve essere cristallina. Qui non lo era affatto”.

L’invettiva contro la Fifa di Ibra

Non pago dell’attacco all’arbitro e al Var, Ibrahimovic ha poi alluso a presunti favoritismi da parte degli organizzatori – e quindi della Fifa – nei confronti del Portogallo, in modo che agli ottavi i lusitani potessero affrontare la Spagna. “Questo non è stato arbitraggio, è stato un furto in piena regola – ha concluso Ibra – Per me è evidente che volevano che il Portogallo e Ronaldo arrivassero agli ottavi a sfidare la Spagna”.