Milan, Ibrahimovic sempre più star del video: esalta Olanda e Usa ai Mondiali e stronca Xhaka

Il braccio destro di Cardinale sorprende ai Mondiali 2026: gli USA possono vincere il titolo, elogia l'Olanda e Brobbey, poi attacca Xhaka sul caso Manzambi

Il nuovo tecnico al Milan è stato scelto, del calciomercato se ne parlerà a fine Mondiale ed ora il Diavolo può attendere. Almeno per Zlatan Ibrahimovic che si sta dilettando come opinionista televisivo per Fox Sports durante il Mondiale 2026. Ibra sta diventando sempre più una star del video. Lo svedese ha svelato in diretta televisiva le sue favorite alla vittoria finale della Coppa del Mondo. L’ex attaccante svedese ha però riservato un duro attacco alla stella della Svizzera Xakha per il rigore sottratto al giovane Manzambi.

Ibrahimovic crede negli Stati Uniti: “Possono vincere il Mondiale”

Dopo il successo per 2-0 sull’Australia, che ha garantito agli Stati Uniti la qualificazione ai sedicesimi di finale, Ibrahimovic si è detto convinto delle potenzialità della squadra guidata da Mauricio Pochettino.

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La nazionale americana ha impressionato nelle prime uscite del torneo, realizzando sei reti complessive contro Paraguay e Australia e mostrando una crescita costante. Secondo l’ex centravanti del Milan, il fattore campo potrebbe rappresentare un vantaggio determinante nella corsa al titolo: “Se prima non ci credevate, lo ripeto: iniziate a crederci.”

Aggiunge poi Ibrahimovic: “Hanno il Paese dalla loro parte, e quando hai questo tipo di supporto, è difficile batterti. Hanno disputato una buona partita. L’ho già detto, qualunque cosa sia successa prima dei Mondiali non ha importanza. È importante ciò che accade ora. Hanno bisogno dello slancio che hanno adesso.”

E infine chiude l’ex attaccante sugli Stati Uniti: “Devono solo continuare a dimostrare fiducia partita dopo partita. “Per la terza partita, vediamo cosa succede ora, potranno far riposare alcuni giocatori visto che si sono qualificati. Le cose si mettono bene.” Interrogato poi dalla conduttrice Rebecca Lowe sulla possibilità che gli USA possano addirittura conquistare la Coppa del Mondo, Ibrahimovic ha risposto senza alcuna esitazione: “Sì”.

Brobbey incanta Ibra: l’Olanda fa piangere la sua Svezia

Non solo Stati Uniti. Lo svedese ha speso parole importanti anche per l’Olanda, reduce dal travolgente 5-1 rifilato alla Svezia. Tra i protagonisti assoluti della sfida c’è stato Brian Brobbey, autore di una doppietta che ha conquistato l’ammirazione dell’ex fuoriclasse.

“È davvero incredibile vederlo giocare. Questa è la competizione più importante del mondo e lui ha offerto una prestazione straordinaria davanti a migliaia di tifosi. Segnando due gol, dimostra di padroneggiare il ruolo di attaccante grazie a un mix di velocità e resistenza.”

Infine commenta Ibra: “Ecco come dovrebbe comportarsi un attaccante davanti alla porta: pressing senza paura e sicurezza nei confronti della difesa; è ciò che ogni squadra desidera vedere in un attaccante. Sono rimasto davvero impressionato dalla sua prestazione di oggi.”

L’Olanda convince Ibrahimovic: “È una squadra che vuole dominare”

Per Ibrahimovic, il successo contro la Svezia rappresenta molto più di una semplice vittoria. L’ex attaccante vede negli Oranje una squadra consapevole della propria forza e pronta a recitare un ruolo da protagonista nella competizione: “Questa è la differenza tra una buona squadra e una squadra che inizia a credere di poter vincere la Coppa del Mondo. Con una vittoria per 5-1, l’Olanda non solo batte la Svezia, ma manda un messaggio a tutto il torneo. Guardate il loro linguaggio del corpo. Guardate la loro sicurezza. Guardate il modo in cui attaccano.”

E infine: “Questa è una squadra che gioca senza paura. Questa è una squadra che gioca come se sapesse esattamente quanto è forte. Molte nazioni arrivano ai Mondiali sperando di sopravvivere. L’Olanda sembra una nazione che è venuta per dominare. Questa è una mentalità completamente diversa.”

Affondo su Xhaka: “Non parlarmi di leadership”

L’ultima presa di posizione di Ibrahimovic riguarda invece la Svizzera e il caso nato dopo il rigore trasformato da Granit Xhaka nella sfida contro la Bosnia. Una scelta che ha impedito al giovane Johan Manzambi di andare a caccia della tripletta personale.

Per l’ex campione svedese, un capitano avrebbe dovuto fare una scelta diversa: “Ci sono alcuni calciatori che faccio davvero fatica a capire. Ogni giorno parlano di famiglia, spirito di squadra e leadership, ma poi improvvisamente, appena viene assegnato un rigore, tutto questo viene dimenticato. Xhaka è un nome importante ed è un capitano esperto, ma proprio per questo avrebbe dovuto lasciare il pallone a Manzambi.”

E infine: “Nessuno si ricorda di un veterano che segna l’ennesimo rigore. La gente, invece, si ricorda di un giovane talento che si presenta al mondo con una tripletta. Per me è semplice: se sei già affermato e togli a un giovane la possibilità di firmare una tripletta, allora non parlarmi di leadership. Fammi vedere i fatti, non la fascia da capitano”.