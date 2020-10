Milan, Ibrahimovic testimonial contro il Covid fa impazzire i social

“Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus”. Zlatan Ibrahimovic, bomber del Milan, è il testimonial della nuova campagna di sensibilizzazione avviata nella giornata di giovedì dalla Regione Lombardia. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram del campione svedese ed è diventato immediatamente virale: oltre 100mila i like in meno di 30 minuti.

L’obiettivo dell’Ente è quello di utilizzare il volto del calciatore rossonero per sensibilizzare i cittadini lombardi (e non solo, vista la portata internazionale del personaggio) a comportamenti responsabili che possano ridurre la curva dei contagi e il conseguente impatto della pandemia di Covid-19, che nelle ultime settimane è tornata a far paura come in primavera.

Sono pochi quanto efficaci i consigli di Ibrahimovic. “Usa la testa, rispetta le regole. Distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi” dice lo svedese dal tetto della sede della Regione a Milano, come a voler simbolicamente ‘urlare’ il messaggio a tutti i fan. Il tutto calcando con un pizzico di ironia il personaggio del ‘Dio Ibra’ che egli stesso si è costruito, soprattutto negli ultimi tempi, sui social network.

L’impegno social di Ibrahimovic fa da contraltare alle polemiche tra il mondo del calcio e quello della medicina esplose nella giornata di mercoledì, dopo il post polemico di Cristiano Ronaldo (la cui positività al coronavirus non gli ha permesso di giocare la partita di Champions League contro il Barcellona) e la risposta a tono del virologo Roberto Burioni.

A causa del coronavirus, Ibrahimovic ha dovuto saltare quattro partite tra il 24 settembre e il 4 ottobre, tornando trionfalmente dopo la pausa per gli impegni delle nazionali con la doppietta decisiva che ha permesso al Milan di vincere il derby di campionato contro l’Inter per la prima volta in quasi cinque anni.

OMNISPORT | 29-10-2020 12:42