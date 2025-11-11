Milan, la pazza idea Lewandowski nel segno di Modric: Theo Hernandez lancia segnali, le parole di Zoe Cristofoli

Dopo essere andato a segno con Modric, i rossoneri pensano a ripetere la mossa con Lewandowski: ecco cosa c’è di vero sull’interesse per il polacco. Intanto Theo lancia segnali per il ritorno

Il Milan vuole lo scudetto ma il mercato rimane un elemento chiaro, forse già a partire dalla finestra di gennaio. Il primo problema da risolvere è quello dell’attacco, Leao è troppo solo e Gimenez non ha convinto. E allora nelle ultime ore spunta la clamorosa ipotesi Robert Lewandowski.

La pazza idea Lewandowski

Negli ultimi giorni si è parlato sempre con maggiore insistenza di un interessamento del Milan per Robert Lewandowski. L’avventura del calciatore polacco con la maglia del Barcellona sembra essere arrivata agli sgoccioli ma l’attaccante non vuole ancora appendere le scarpine al chiodo e potrebbe cercare una nuova opportunità. Il contratto che lo lega al club blaugrana terminerà alla fine di questa stagione e tutti i segnali in questo momento sembrano andare verso una separazione consensuale.

Sulla scia di Modric

Il prossimo 21 agosto Robert Lewandowski compirà 38 anni ma non ha ancora intenzione di smettere e non sembra intenzionato a chiudere la sua carriera come altri giocatori in Arabia Saudita o negli Stati Uniti. La prospettiva Italia potrebbe stuzzicarlo e anche il Milan valuta con attenzione la mossa. Del resto i rossoneri si stanno godendo Luka Modric che nonostante le primavere indicate dalla sua carta di identità è stato capace di calarsi alla perfezione nella squadra che sta costruendo Massimiliano Allegri. Per il momento ci sono stati solo contratti preliminari anche perché il polacco ha fatto capire di volersi muovere solo la prossima estate ma un avvicinamento c’è stato. E per molti il polacco potrebbe essere la pedina giusta anche nel gol di chioccia in vista di un possibile ritorno a casa di Francesco Camarda.

I segnali di Theo Hernandez

Il sogno Lewandowski non è l’unica voce che circola in casa Milan. Nelle ultime ore è tornato a risuonare il nome di Theo Hernandez. L’esterno francese ha lasciato il rossonero la scorsa estate per abbracciare l’Arabia Saudita e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ma ha lasciato un segno tra i fan del Diavolo. Un ricordo reso ancora più vivido dalle prestazioni non esattamente esaltanti di Pervis Estupinan, uno dei giocatori più criticati in questa prima fase della stagione. E ad aprire una possibilità di un ritorno ci pensa la compagna di Theo, Zoe Cristofoli che sui social scrive: “Un giorno torneremo, anche voi ci mancate. Ci sono posti che restano e resteranno per sempre casa”.