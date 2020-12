Milan, idee in caso di mancato rinnovo di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è finalmente diventato un giocatore determinante e centrale nel mondo Milan dall’arrivo in panchina di Stefano Pioli.

Il turco e il suo entourage stanno lavorando per il rinnovo di contratto con la squadra rossonera, ma le parti sono ancora molto distanti da un punto di vista economico.

In caso di mancato rinnovo, le alternative per sostituire il turco sono principalmente 2: Florian Thauvin in scadenza di contratto con il Marsiglia, e Szoboszlai, già più volte accostato al Milan. Su di lui, tuttavia, è pronta a scatenarsi un’asta internazionale, dunque l’unica possibilità per i rossoneri è quella di giocare d’anticipo.

OMNISPORT | 09-12-2020 20:29