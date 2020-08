Milan, il Cagliari ha messo gli occhi su Calabria

Il Cagliari ha effettuato un’offerta per il terzino del Milan Davide Calabria. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, il direttore tecnico dei rossoneri Paolo Maldini avrebbe ricevuto una proposta da 8 milioni di euro più bonus per il cartellino dell’esterno, in uscita dal club meneghino.

L’offerta sarebbe stata giudicata insufficiente dal Milan, ma la trattativa è aperta e potrebbero esserci novità nei prossimi giorni.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 29-08-2020 13:16