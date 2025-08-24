Milan, il caso Boniface e il flop Gimenez certificano che il caos non regna solo in campo: tutto sul piano C

Vertice di mercato a Casa Milan: Allegri si confronta con la dirigenza dopo il ko interno con la Cremonese. Boniface bocciato, si valuta una nuova pista in attacco

Il caso Boniface rischia di trasformarsi in un clamoroso autogol di mercato. O meglio, in un assist al Napoli, che nel frattempo ha trovato la strada spianata per Hojlund. Dopo le approfondite visite mediche, l’attaccante nigeriano di cristallo ha fatto ritorno in Germania e probabilmente non rivedrà più l’Italia, se non da avversario o da turista. Non c’è più tempo, anche perché Gimenez preoccupa: oggi summit di mercato, scatta il piano C.

Milan, idee confuse non solo in campo

Il ko interno con la Cremonese ha fatto scattare subito il campanello d’allarme. Gimenez sarà pure in ritardo di condizione, ma segnali poco incoraggianti dal messicano erano già pervenuti da gennaio a giugno. Nessuno osa parlare di flop, almeno non ancora. Ma un’altra punta serve come l’ossigeno ad Allegri, su cui sono piovute critiche.

La sensazione è che la quadra non sia stata trovata né in campo né a livello societario, nonostante l’ingaggio di Tare come ds. Perché si è arrivati a una settimana dalla fine del mercato senza aver consegnato ancora una punta a Max da alternare all’ex Feyenoord? Eppure le cessioni di Reijnders, Thiaw e Okafor hanno portato nelle casse rossonere circa 130 milioni, gran parte dei quali non ancora reinvestiti.

Che autogol l’operazione Boniface

Il Milan ha trattato a lungo Hojlund senza riuscire a ottenere l’ok del danese del Manchester United, salvo poi mollarlo spianando la strada al Napoli, che è a caccia del sostituto di Lukaku e del secondo scudetto di fila. Tutto su Boniface, reduce da diversi infortuni gravi e da un precampionato a mezzo servizio a causa di una serie di contrattempi fisici col Bayer Leverkusen.

L’occasione di mercato si è trasformata in figuraccia: sottoposto a visite mediche iper accurate presso l’ospedale Galeazzi, il centravanti nigeriano è tornato in Germania in attesa della decisione definitiva del Diavolo. Ma il no sembra ormai scontato. Nel frattempo i rossoneri non hanno solo perso tempo prezioso, ma hanno pure fatto un favore a Conte, che è vicinissimo all’ex Atalanta.

Vertice di mercato a Casa Milan: via al piano C

Domenica ad alta tensione, in via Aldo Rossi. Allegri ha raggiunto Casa Milan per un confronto con la dirigenza dopo il tonfo casalingo in campionato e fare il punto su un mercato che necessita dell’accelerata finale.

Come riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, al summit era presente anche il procuratore di Conrad Harder, attaccante classe 2005 in forza allo Sporting. Scatta dunque il piano C, o D se si considera anche Vlahovic. Questa volta le idee saranno chiare? I tifosi se lo augurano.