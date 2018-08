Milan, il colpo di mercato può passare da un addio illustre

Il mercato del Milan è iniziato tardi, ma promette di regalare sorprese fino alla fine. Imbarcati Caldara e Higuain nell’operazione completata dal ritorno di Bonucci alla Juventus, il dt Leonardo è al lavoro per gli altri reparti, in entrata e in uscita. Gli obiettivi sono chiari, la società punta a rinforzare il reparto di centrocampo, immettendo quantità, ma anche qualità. I contatti con il Chelsea per Tiémoué Bakayoko proseguono spediti: anche nella giornata di sabato Leonardo, rimasto non a caso a Milan per seguire le trattative invece di accompagnare la squadra in Spagna dove i giocatori di Gattuso hanno disputato il Trofeo Bernabeu contro il Real Madrid, ha avuto contatti con la dirigenza del Chelsa per provare a chiudere l’affare nel minor tempo possibile. C’è ormai l’accordo per il prestito con diritto di riscatto, si discute solo sulle cifre immediate, ovvero l’ammontare del prestito, e future: per Bakayoko, acquistato un anno fa dal Monaco per 40 milioni, il Chelsea non vuole scendere sotto una valutazione di 35.

Ma non finisce qui, perché a dispetto delle parole di Leonardo resta vivo il sogno di arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è ormai un obiettivo per pochi, dopo la chiusura del mercato inglese: solo Real Madrid e Juventus possono pensarci, ma a patto che a cambiare maglia siano Modric e Pjanic, scenari che sembrano improbabili. Da qui nasce la speranza del Milan. Il piano di Leonardo, secondo quanto riporta 'La Repubblica', prevede una cessione illustre tra Suso e Donnarumma per ricavare 40 milioni, cui aggiungere un’altra parte di cash e il cartellino di Giacomo Bonaventura, che verrebbe girato alla Lazio. La somma totale non raggiungerebbe certo i 120 milioni tanto invocati dal presidente della Lazio Lotito per far partire la propria stella, ma si sa che a fine mercato le quotazioni si abbassano. E anche i sogni più incredibili possono avverarsi.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 22:35