Milan, il consiglio di Pellegatti divide: Non è il profilo giusto

Se Ibrahimovic andrà davvero in Svezia lo si vedrà ma non è solo in attacco che il Milan intende investire a gennaio. La suggestione dello svedese era legata anche al carisma del giocatore, non solo alla necessità di trovare un uomo-gol, vista l’astinenza di Piatek, ma i rossoneri hanno bisogno di rinforzi anche a centrocampo, soprattutto se andrà via qualcuno.

IL CONSIGLIO – Quel qualcuno dovrebbe essere Kessie e sul suo canale Youtube Carlo Pellegatti indica chi potrebbe essere il suo erede. La storica voce di Milan Channel guarda in Francia per pescare l’uomo giusto per Pioli.

L’UOMO GIUSTO – Pellegatti dice: “Kessie andrà in Inghilterra, o al West Ham o al Wolverhampton, per 25 milioni almeno e il Milan reinvestirà sul mercato, a Pioli piacciono giocatori bravi di piede e a riproporsi. Io indico un giocatore che si può prendere a costi possibili e parlo di Cyprien del Nizza, 25 anni tra un paio di mesi, età giusta ma anche la giusta esperienza. Ha buona personalità, può giocare mezzala e sta prendendo anche confidenza con il gol”.

LE REAZIONI – La maggioranza dei tifosi rossoneri resta fredda al nome di Cyprien a giudicare dai commenti sul web: “Io onestamente non li conosco tutti ‘sti fenomeni del Nizza, 15esimo in Ligue1…poi magari fortissimi per carità” o anche: “Ma chi è dai???! Il Milan ha bisogno di uno che fa la differenza”, oppure: “Ma per piacere ….ci manca solo la campagna acquisti di mediocri francesi…”.

NIENTE FRANCIA – C’è chi scrive: “Il campionato francese è veramente tanto diverso dal nostro … vuol dire tempi di inserimento lunghi”, o anche: “Ci vogliono giocatori abituati al campionato italiano e più forti sennò l’anno prossimo giochiamo con la Cremonese“, oppure: “Non capisco perché dobbiamo prendere giocatori in Francia o altre parti quando abbiamo giocatori buoni qua in italia , io se dovessi prendere giocatori all’estero li prenderei in squadre come Real o Barcellona in prestito ma con carattere, perché diciamoci la verità a questo milan manca CARATTERE”.

SI’ PERO’ – Qualche tifoso che si accoda, almeno parzialmente, a Pellegatti c’è: “Finalmente dopo 3 anni che parli del Nizza fai il nome giusto: Cyprien lo conosco bene fin dai tempi del Lens, quest’anno sta giocando più davanti la difesa che da mezzala, ma è davvero bravo. La domanda però è: è davvero la priorità?” e infine: “Sì, è vero, Cyprien è un ottimo profilo per il Milan, ma non penso parta per meno di 20 milioni. Pertanto sarà necessario reinvestire tutta la cifra ricavata da Kessié per acquistarlo. Certo, un profilo con ancora più esperienza e caratura internazionale sarebbe meglio”.

