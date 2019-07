Mazzara rivela il cambio di strategia del Milan

Con la conferenza stampa di presentazione odierna parte ufficialmente il nuovo ciclo rossonero targato Marco Giampaolo. Il nuovo allenatore del Milan avrà grosse responsabilità, ma potrà contare su una squadra che la dirigenza sta provando con grossi sforzi (e stando sempre sotto osservazione da parte della Uefa) a rinforzare. Non si tratta però soltanto di acquistare nuovi giocatori da inserire nella rosa, ma anche di riuscire a non perdere quelli importanti che ne facevano già parte.

Gigio cuore rossonero – Mentre è ufficiale l’arrivo di Theo Hernandez c’è un’altra buona notizia per i sostenitori rossoneri. Nel suo editoriale per Milan News infatti il giornalista Pietro Mazzara ha confermato che Donnarumma vuole solo il Milan. Questo è quanto ha scritto: “Il portiere milanista non ha mai aperto ad una sua partenza, facendo capire a più riprese quanto volesse rimanere in maglia rossonera. Un atto di fede, quello di Gigio, che era stato inserito all’interno di una trattativa di mercato con il Psg. Un sacrificio per Gigio può esser fatto dalla proprietà, perché investire su un ’99 che è già entrato nel club dei campioni, è cosa buona e giusta”.

No ai prestiti – Mazzara inoltre ha affermato che la politica societaria esclude categoricamente di prendere calciatori non a titolo definitivo o senza la possibilità di riscattarli. Niente prestiti secchi, in quanto vengono visti solo come una chance momentanea col rischio di valorizzare un giocatore senza poi averne un possibile controllo in fase di contrattazione. Ecco perché Ceballos, sotto questo punto di vista, risulta più difficile.

