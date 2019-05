Milan, il duro sfogo di Rino Gattuso

Sofferta, ma preziosa, vittoria del Milan sul Frosinone nella penultima giornata di campionato.

I rossoneri restano in corsa per un posto in Champions League, ma tutto si deciderà all’ultima giornata quando il Diavolo sarà impegnato sul campo della Spal mentre l’Atalanta ospiterà il Sassuolo sul neutro di Reggio Emilia vista l’indisponibilità dell’”Azzurri d’Italia” dove sono già iniziati i lavori di rifacimento.

Tutto ancora in discussione, quindi, tornare in Champions dopo cinque anni sarebbe fondamentale per il Milan sul piano del prestigio internazionale, ma anche economico, considerando anche che il club è ancora nel mirino dell’Uefa per il Fair Play Finanziario.

L’incasso dell’ingresso nella fase a gironi sarebbe quindi fondamentale a livello di campagna acquisti, ma non solo, eppure, al termine della gara contro il Frosinone Rino Gattuso è provato dallo stress di una lunga stagione.

Il tecnico rossonero traccia già un bilancio dell’annata ai microfoni di 'Sky Sport' e lo fa con termini amari: “È stata una partita difficile, ma lo sapevamo. Il Frosinone ci ha messo in difficoltà, ringraziamo Donnarumma. È dal primo luglio mi son sentito dire che dovevo lasciare il club. Oggi parla la classifica, io poi vengo giudicato, ma questa squadra ha fatto tanta roba ed è merito dei miei ragazzi che mi hanno seguito. Abbiamo fatto quello che dovevamo, forse abbiamo fallito nel dare la stoccata vincente, abbiamo avuto un ciclo di sette partite in cui abbiamo fatto cinque punti, per la Champions serve continuità”.

Gattuso poi continua senza sbilanciarsi sul proprio futuro, pur essendo sotto contratto con il Milan fino al 2021: “Siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, l’unica pecca è essere usciti al primo turno in Europa League. Io continuo a fare questo lavoro, spero di restare qua, penso di essere bravino, ma di dover ancora migliorare qualcosina”.



SPORTAL.IT | 19-05-2019 20:44