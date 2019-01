Milan, il futuro torna in discussione: Elliott fissa il prezzo

Il Milan potrebbe finire nelle mani di Alisher Usmanov, il magnate russo di origine uzbeka grande amico di Vladimir Putin e considerato uno degli uomini più potenti di Russia.

Secondo quanto riporta La Repubblica, l’imprenditore, già accostato alla società rossonera un anno fa, quando l’allora patron Yonghong Li era alla ricerca di acquirenti, si starebbe interessando all’acquisto del club meneghino dopo la cessione delle sue quote dell’Arsenal (circa il 30%, pari a 550 milioni di sterline): gli ottimi rapporti con Elliott potrebbero favorire la trattativa.

Il fondo statunitense si è comunque dato due anni di tempo per rilanciare il club, in modo che possa raggiungere il miliardo di euro di valutazione in vista di una possibile cessione futura. La strategia della famiglia Singer è chiara: il club punterà su giovani di qualità (soprattutto Under 25), e sulla costruzione di uno stadio di proprietà che possa rivaleggiare con quelli europei.

Così il nuovo ad Gazidis si era espresso sulla costruzione di un nuovo stadio: “Stiamo ancora guardando le alternative. La forza della nostra proprietà è che ci consente di poter fare cose eccitanti: può essere rinnovare San Siro o costruire nuovo stadio, non sappiamo ancora ma stiamo lavorando in maniera molto collaborativa con l’Inter”.

Sull’arrivo di Piatek: “Krzysztof è il giocatore che vogliamo per il Milan: giovane e pieno di talento. Dobbiamo costruire un sogno che deve essere costruito su un piano che è quello di ricostruire una squadra e per fare ciò c’è bisogno di grande disciplina, non è solo lo sguardo ai giovani, possono esserci dei giocatori con più esperienza ma dobbiamo capire la realtà finanziaria e i paletti imposti dalla Uefa. Costruire una squadra più giovane che si svilupperanno con noi e che saranno impegnati con noi è vitale. Krzysztof rientra in questi parametri ed è il tipo di giocatore che noi vogliamo al Milan. Abbiamo già un gruppo di giocatori pienamente legati al club”.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 12:30