Milan, il Genoa spinge per riavere Piatek

Se dovesse arrivare Ibrahimovic, il Milan potrebbe anche decidere di dare, in prestito, Piatek. Al momento il centravanti polacco sta faticando a lasciare il segno in rossonero. Il Genoa sarebbe ben felice di riaverlo per la seconda metà della stagione in corso.

Una soluzione che farebbe comodo al Milan (più spazio di manovra per Pioli) ma che non piacerebbe affatto a Piatek. Il centravanti polacco sarebbe convinto di poter essere utile al Diavolo, anche con l'arrivo di Ibrahimovic.

SPORTAL.IT | 06-12-2019 08:57