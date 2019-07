Milan, il grande colpo è in chiusura

Angel Correa potrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan già nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta il sito argentino Tyc Sports, infatti, i rossoneri hanno trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per liberare l'attaccante.

L'operazione avrà un costo complessivo di 50 milioni di euro e Correa andrà ad affiancare Piatek nel 4-3-1-2 disegnato da Giampaolo. In caso di approdo dell'ex San Lorenzo, Andrè Silva dovrà trovarsi una nuova sistemazione, con il Monaco che sembra interessato ad ingaggiarlo.

Il tecnico del Milan ha parlato di mercato poco prima di prendere il volo per l'inizio dell'International Champions Cup: ""Ho grande fiducia nei miei dirigenti e nel loro lavoro. Hanno qualità, competenze e sanno di cosa abbiamo bisogno. Il tempo sarà determinante per me come per i miei colleghi. La situazione ottimale è lavorare con il gruppo al completo ma ora non è possibile né per me né per gli altri".

"Sono stati dieci giorni di ottimo lavoro, il gruppo è curioso ed ha alto livello di professionalità e spirito. Milanello è il top, lo staff anche, sono contento. I giocatori sono stati straordinari per dedizione".

Imbeccato sulla possibile cessione di Suso, Giampaolo ha frenato: "Mi ha dato grande disponibilità, fa benissimo anche in quel ruolo. Sono soddisfatto del suo lavoro, è un giocatore forte che può fare la differenza. Gli sviluppi di mercato non mi competono, dovete parlarne con Maldini, Massara e Boban. Penso tutto il giorno al Milan, serve pazienza e tempo. Spero che la squadra sia pronta prima del 2 settembre ma penso solo a lavorare, con grande entusiasmo. Il mercato mi piace poco da sempre".

Diversi giorni fa il biografo di Modric aveva pubblicato su Twitter una foto che ritraeva il croato con la maglia dei Blancos strappata, lasciando intravedere le bande rossonere, con la descrizione: "Sarà un'estate divertente". I tifosi sperano nell'arrivo del Pallone d'Oro ma l'ex tecnico della Sampdoria passa la palla: "Dovete chiedere a Maldini".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 21-07-2019 09:04