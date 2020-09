Milan, il Lione a caccia di Paquetà

Il futuro di Paquetà potrebbe essere in Ligue 1. Dopo una stagione e mezza al Milan in cui non ha mai convinto pienamente, il brasiliano classe 1997 potrebbe rimettersi in gioco con la casacca del Lione.

Il club francese sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante. Si parla di un’operazione di circa 20 milioni di euro. In maglia rossonera, Paquetà ha disputato 44 partite con un solo gol all’attivo.

OMNISPORT | 09-09-2020 07:40