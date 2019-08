Milan, il mercato è in fermento ma si inizia senza i "nuovi"

Quella del Milan per rinforzare la squadra in vista della stagione che sta per iniziare è ormai una corsa contro il tempo: la lunga trattativa con l'Atletico Madrid per Angel Correa ha costretto la dirigenza rossonera a guardarsi attorno, e nonostante gli sforzi di Paolo Maldini e Zvonimir Boban la casella degli acquisti è ancora ferma ai nomi che già si conoscevano da tempo, cioè quelli di Rade Krunic, Ismael Bennacer, Leo Duarte, Theo Hernandez e Rafael Leao.

Come se non bastasse, in vista della prima partita di campionato contro l'Udinese, il tecnico Giampaolo dovrà fare a meno proprio dei nuovi nomi, un po' per problemi fisici e un po' per il ritardo nella preparazione di alcuni elementi giunti più avanti nel ritiro precampionato. Per questo motivo, è molto probabile che il nuovo allenatore si affidi almeno per la trasferta in Friuli alla "vecchia guardia" (potendo comunque contare sul rientro di un giocatore fermo da tempo come Giacomo Bonaventura), in attesa di avere tutto il gruppo, e magari il tanto desiderato colpo di mercato, a disposizione nelle partite successive.

C'è comunque molto ottimismo, in casa rossonera, per il possibile arrivo di Correa dall'Atletico Madrid: l'argentino ha già manifestato la volontà di trasferirsi a Milano, dove giocherebbe con una maggiore libertà tattica esprimendosi anche dietro le punte, rispetto al rigido 4-4-2 dei Colchoneros di Diego Simeone in cui è limitato al ruolo di esterno di centrocampo.

Il nodo da sciogliere, com'è facile immaginare, è quello economico, ma rispetto ai giorni scorsi la dirigenza dell'Atletico sembra disposta ad abbassare le pretese, arrivando quindi vicina ai 40 milioni offerti dal Milan. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la trattativa è in dirittura d'arrivo, anche se Maldini resta attivo per eventuali alternative (su tutte Mariano Diaz del Real Madrid) nel caso l'Atletico dovesse cambiare idea in extremis.

Il mercato dei rossoneri, in ogni caso, non si limita ai possibili arrivi: è di poche ore fa, infatti, l'annuncio di una cessione, quella di Diego Laxalt all'Atalanta: l'esterno uruguaiano, quindi, va via dal Milan dopo una sola stagione non proprio da ricordare, in cui ha collezionato 29 presenza tra campionato e coppe (spesso da subentrato) senza segnare nemmeno un gol.

SPORTAL.IT | 22-08-2019 15:10