Milan, il mercato isterico lascia troppi dubbi: servivano Jashari, Ricci e Odogu? Basta Nkunku? Web in tilt

Tanti obiettivi cambiati in corsa, da Vlahovic a Dovbyk, qualche lacuna non coperta e spese esagerate al buio, i rossoneri confidano in Allegri

E’ difficile dare un voto al mercato del Milan, partito con i botti Ricci e Modric e poi incartatosi in cento trattative tortuose in tutti i reparti. Allegri voleva un 9 puro, alla Vlahovic (o Dovbyk) e si ritrova Nkunku che rende meglio in un altro ruolo, sperava in un difensore di livello ed ha avuto Odogu che è una scommessa e se è vero che è stato accontentato con Rabiot ci si chiede ora che fine fanno giocatori come Jashari e lo stesso Ricci costati quasi 60 milioni.

Senza coppe basta questo mercato?

I tifosi aspettano una risposta dal campo, confidano nelle qualità dell’allenatore, puntano sull’assenza dalle coppe per poter amalgamare la squadra ma l’interrogativo sulla bontà del mercato resta.

L’analisi di Ravezzani

A dare fuoco alle polveri sul web è Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telelombardia scrive su X/twitter: “Il Milan fa un mercato addirittura isterico in certi momenti. Alla fine incassa circa 80 mln ma: il centrocampo sembra più forte di prima. L’attacco anche. La difesa uguale. Le fasce più deboli. L’allenatore è migliore. Se Nkunku fa la sua parte, la zona Champions è probabile”.

Le perplessità dei tifosi

Fioccano le reazioni: “Nkunku 37M, Scommessa evitabile, non era la punta che cercava Allegri; Jashari 34M. Serviva a quella cifra? Ricci 23. Doppione non necessario. Estupinian 19. Nuovo Emerson. Athekame 10 e Odogu 10. Soldi buttati” e poi: “Su Rabiot, ho un’opinione estremamente positiva del calciatore. Un giocatore che va ad aggiungere gamba al centrocampo. Sono preoccupato di più dall’aspetto comportamentale che resta e resterà sempre una grande incognita” e anche: “Rabiot al Milan alza senza dubbio il livello e consegna ad Allegri un centrocampo di spessore. Il francese è un mastino che non avrà fatica ad inserirsi negli schemi del tecnico livornese”

C’è chi scrive: “Siamo passati da Musah e Fofana a Rabiot e Modric. Un upgrade così grande non si vedeva dai tempi di Coco e Guglielminpietro per Pirlo e Seedorf. Poi se vogliamo criticare Allegri perché si preferiva arrivare ottavi con Fonseca è un altro discorso” e poi: Titolari presi per 10M totali. Rabiot /Modric/ Estupinian(purtroppo). 154M per delle riserve di cui 60M praticamente buttati” e anche: “Dovremmo essere soddisfatti che, Gimenez, uno che non sa stoppare un pallone, è più lento di una tartaruga, non ha spunto e dribbling, non ha colpo di testa, non protegge una palla spalle alla porta ecc , sia rimasto al Milan????”

Il web è scatenato: “Lo scambio con Dovbik non aveva senso per diversi fattori quali età, stipendio, qualità e prospettiva. Ce ne saremmo pentiti! Meglio così! Gimenez vuole dimostrare qui e deve stare qui” e poi: “”L’attacco ha perso praticamente tutti e aggiunto solo nkunku… come fa a essere più forte?” e ancora: “Il 4º posto non basta né deve bastare! Gli obiettivi dichiarati (in campagna abbonamenti) sono che il Milan sia competitivo per i trofei. È il 3º anno del gruppo di lavoro. Il 4º di RB. Il Milan mai è stato competitivo. Un Milan mai competitivo è una presa in giro dei tifosi!” e infine: “Un tifoso del Milan può accettare la costruzione di una squadra da quarto posto, con la situazione economica che avrebbe consentito tranquillamente di costruire una squadra per vincere? Situazione voluta scientemente dalla proprietà”