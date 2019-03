Milan, il messaggio di Suso a Biglia

L'attaccante del Milan Suso il giorno dopo la vittoria dei rossoneri contro il Chievo su Instagram ha espresso le sue congratulazioni e il suo sostegno a Lucas Biglia, a segno con una splendida punizione dopo il lungo stop per infortunio. "Meritiamo di sorridere. Meritavi una gioia così grande @lucasbigliaoficial86 . Forza Milan".

Biglia dopo la partita aveva dedicato la rete al figlio: "Dedico l’esultanza a mia moglie e a mio figlio. Il mio bambino mi ha chiesto di fare così, io gli ho spiegato che papà non è uno che segna tutti i momenti, comunque gli ho promesso che avrei fatto come voleva. Il mio rientro? I mesi in tribuna sono stati pesantissimi, ringrazio i tifosi per l’accoglienza. Ma ora pensiamo alla prossima partita".

SPORTAL.IT | 10-03-2019 14:40