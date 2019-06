Milan, il motivo per cui non puoi cedere Donnarumma

Quando sei sotto la lente del Fair Play Finanziario fare mercato diventa molto più difficile, anche perché oltre a non poterti permettere delle spese eccessive devi anche cedere per fare quelle che oramai sono le arcinote plusvalenze. In pratica per aumentare i ricavi messi a bilancio si punta a vendere dei calciatori che sono arrivati a parametro zero (e per i quali quindi non si è sborsato nulla a parte lo stipendio da pagar loro ovviamente) oppure quelli che sono un prodotto del settore giovanile.

Gli indiziati rossoneri – Nel caso del Milan l’identikit porta a quattro giocatori. Suso, parametro zero, e Calabria, Cutrone e Donnarumma prodotti del vivaio. Proprio quest’ultimo avendo molte richieste risulta essere l’indiziato numero uno, anche perché il suo valor è decisamente più alto rispetto a quello dei suoi compagni. La partenza di Donnarumma sistemerebbe il Fair Play, ma bisogna guardare anche al rovescio della emdaglia.

Serafini contrario – Nel suo editoriale su Milan News Luca Serafini ha detto la sua sul caso, evidenziando che cedere il portiere alla lunga potrebbe essere un grande errore. Ovviamente da un punto di vista aziendale sarebbe una cosa positiva ma impoverirebbe tecnicamente in quanto non si può rinunciare e che dopo le polemiche post-rifiuto del rinnovo del contratto con la società rossonera “è risorto e si è ripreso maglia, reputazione, e amore, tornando ad essere uno che a vent’anni è considerato tra i portieri più forti del mondo, già con 164 partite nel Milan e 12 in Nazionale”.

SPORTEVAI | 07-06-2019 10:05