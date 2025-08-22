Milan, il neo-bomber Boniface ha già un alleato: il retroscena via chat

A schierarsi dalla parte del nigeriano è Leao che in streaming mostra una chat col giocatore e rassicura tutti i tifosi sulla bontà dell'acquisto

Per definirlo un giocatore del Milan dovrà prima superare le visite mediche, che sono slittate a domani: è questo l’unico tassello che manca a Boniface per diventare rossonero ma non è un aspetto da poco visto che la cronologia dei suoi infortuni è allarmante. La doppia rottura del legamento crociato prima dei problemi muscolari, il lungo stop per i guai agli adduttori, piccoli e medi acciacchi e tantissime partite saltate in questi anni.

La preoccupazione dei tifosi

I tifosi sono preoccupati e temono che il giocatore sia rotto, del resto – come scrive la Gazzetta nelle scorse settimane Boniface era stato ceduto in Saudi League e lo stop della trattativa di cessione in Arabia sembra stavolta legato proprio ad aspetti clinici. Così almeno riportavano alcuni media arabi. Chi invece non vede l’ora di vederlo è Rafa Leao.

L’attesa di Leao

Domani sera in campo contro la Cremonese non ci sarà nessuno dei due ma presto la coppia Leao-Boniface potrebbe essere l’attacco titolare del Milan. L’attaccante nigeriano arriverà nella giornata di domani e il Milan pagherà una cifra vicina ai 5 milioni di euro come prestito oneroso, mentre il riscatto, che non sarà un obbligo ma sarà un semplice diritto, si aggirerà intorno ai 24 milioni.

In una sua diretta streaming Leao ha pubblicato uno screen della sua conversazione in chat con Boniface (“Spero di esserci presto my broski”), ha fatto il tifoso facendo le reaction sull’esultanza del nuovo numero 9 e poi ha anche mimato la Boniface dance dopo aver visto su Youtube un po’ delle sue reti segnate nelle scorse due stagioni con il Bayer Leverkusen.

Come sta il portoghese

Il portoghese ha risposto anche ai tifosi, rassicurando tutti: “Questo è un giocatore che mi piace sicuramente ci divertiremo”. Poi ha colto l’occasione per aggiornare sulle proprie condizioni fisiche. Alla domanda insistente di un utente sulle condizioni del polpaccio (dopo l’infortunio rimediato col Bari in coppa Italia), l’attaccante del Milan ha risposto con tono rassicurante: “Il polpaccio? Bene, step by step”, lasciando intendere che il recupero procede gradualmente ma senza intoppi.