Milan, il nuovo difensore è a un passo

Dopo aver completato lo scacchiere dirigenziale con l'innesto di Frederic Massara come Direttore Sportivo, il Milan può finalmente concentrarsi sul mercato.

I rossoneri sono alla ricerca di un difensore che possa colmare il vuoto lasciato da Cristian Zapata e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbero individuato in Ozan Kabak il sostituto ideale. Il giovane centrale può lasciare lo Stoccarda (appena retrocesso) e la sua clausola è di 15 milioni di euro.

Nelle ultime settimane si erano fatti i nomi di Lovren e Koscielny ma il turco pare essere in netto vantaggio sui due. Nato ad Ankara nel 2000, Kabak è un difensore abile nel gioco aereo e dalla struttura fisica imponente. Nella scorsa stagione ha raccolto appena 7 ammonizioni .

Sistemato il reparto difensivo, il Milan dovrà puntellare il centrocampo. Il primo rinforzo sembrava poter essere Stefano Sensi del Sassuolo, corteggiato da tempo dai rossoneri che però sembra destinato ad accasarsi all'Inter. Decisiva l'accelerazione impressa dagli uomini di mercato del Biscione, Beppe Marotta e Piero Ausilio, che hanno incontrato insieme ad Antonio Conte nella nuovissima sede l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali e l'agente del giocatore, Giuseppe Riso. Il giocatore vestirà il nerazzurro grazie alla formula del prestito oneroso da circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25.

Nelle ultime ore, quindi, i rossoneri si stanno concentrando soprattutto su Dani Ceballos, promettente centrocampista che il Real aveva acquistato la scorsa estate dal Siviglia, salvo impiegarlo con il contagocce nella passata stagione. Il giocatore farebbe al caso di Giampaolo, ma il Real non ha ancora aperto al prestito. Giovedì sera la nuova coppia di dirigenti formata da Paolo Maldini e Zvonimir Boban è volata a Madrid per trattare fino alla tarda serata di giovedì l'acquisto del classe 1996 ma non sarà facile battere la concorrenza inglese.

SPORTAL.IT | 22-06-2019 09:06