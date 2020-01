Milan, il nuovo idolo fa dimenticare tutto

Zlatan Ibrahimovic ha portato nuovo entusiasmo in casa Milan e alcuni dei rossoneri – come Ante Rebic, uomo partita nel successo sull’Udinese – sembrano davvero rinati da quando condividono lo spogliatoio con lo svedese.

Hernandez verso il record

Chi, invece, non ha avuto bisogno dell’arrivo di Ibra per iniziare a fornire prestazioni di livello è Theo Hernandez, il mancino arrivato dal Real Madrid che contro i friulani ha realizzato il suo quinto gol in campionato. Un bottino ragguardevole per un terzino, attuale addirittura capocannoniere del Milan, che quest’anno ha colpito anche in Coppa Italia contro la Spal, per un totale di 6 reti in stagione.

L’efficacia di Hernandez sotto rete spinge a pensare che il francese possa addirittura riuscire a battere il record di un altro storico terzino rossonero, Aldo Maldera, che nel 1978/79 mise a segno ben 13 gol, di cui 9 in serie A.

A prescindere dal primato di Maldera, però, Hernandez è già entrato nei cuori dei rossoneri. “Era dai tempi di Serginho che non si vedeva un terzino goleador. Maldini e Boban blindatelo!”, l’invito rivolto da Enzo su una delle pagine Facebook dedicate al tifo per il Milan.

Nuovo idolo dei tifosi

“Veramente un fenomeno… – aggiunge Alex – Inserirsi già dalla prima partita poi infortunato, in una squadra nuova in un momento difficile come il nostro non era facile”. Marco, invece, enumera le qualità di Hernandez: “Velocità, tecnica, gol ed è pure bravo a coprire: cosa vuoi di più da un terzino?”.

Dopo tante critiche, su Hernandez anche i dirigenti del Milan possono incassare qualche complimento. “Ringraziate Maldini – scrive ad esempio Giovanni – che lo ha portato al Milan è nessuno sapeva chi era!”.

Roberto, infine, torna sullo strepitoso gesto tecnico del francese contro l’Udinese, un sinistro al volo di grande precisione, finito all’angolino: “Se avesse fatto un gol così Ronaldo avrebbero detto per un mese che è un fenomeno…”.

SPORTEVAI | 20-01-2020 09:35