Milan, il plebiscito dei tifosi: “Solo lui può allenarci”

È un momento complicato per Marco Giampaolo, il k.o. contro la Fiorentina – il terzo consecutivo e il quarto complessivo in sei giornate di campionato – ha avviato nuovamente il processo al tecnico del Milan da parte di opinionisti e tifosi. La stragrande maggioranza dei milanisti ha anche già emesso la sentenza: esonero.

IDEA RANIERI. Sì, ma con chi sostituire l’ex allenatore della Sampdoria? Anche qui, il tifo rossonero sembra avere già scelto: il favorito del popolo milanista in questo momento è Claudio Ranieri, allenatore che ha fatto benissimo nella scorsa stagione quando ha preso in mano le redini della Roma nella seconda parte della stagione. Un allenatore esperto e navigato, abituato anche alla pressione di grandi piazze, ideale per molti per risollevare le sorti del Milan.

L’interessato, nel frattempo, nega di un contatto con i rossoneri, ma il tifo milanista pare già dalla sua parte. “Siamo al momento la peggior squadra del campionato, scelte sbagliate dalla dirigenza si può dire???….Chiamate Ranieri prima che sia troppo tardi”, scrive ad esempio Piero su Twitter.

COME IL LEICESTER. “Le dichiarazioni di Ranieri su Giampaolo sembrano quelle di uno che è già stato ingaggiato dal Milan ma non ancora ufficializzato”, scrive Anton, mentre Andrea si mostra più scettico: “Ranieri un miracolo può fare e lo ha fatto – scrive alludendo alla Premier League vinta con il Leicester – , mica può fare continuamente sorprese”.

“Ha vinto lo scudetto col Leicester… riuscirà a non retrocedere con il Milan”, aggiunge BustaPaga, mentre Mario commenta le dichiarazioni dell’allenatore romano, che oggi in un’intervista ha detto di sperare che Giampaolo risolva la complicata situazione del Milan: “Tradotto: questo Milan farebbe schifo anche se lo allenasse Guardiola, quindi preferisco lasciare la patata bollente a Giampaolo”.

La speranza di molti rossoneri è che siano dichiarazioni di facciata: per i milanisti il tempo di Giampaolo è finito, ora tocca all’ex Roma.

