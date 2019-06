Milan, il primo acquisto può portarlo Boban

Il Milan sarà l’ultima delle big della Serie A ad ufficializzare il nome dell’allenatore della prossima stagione. Dopo che la Juventus ha scelto Maurizio Sarri, quella dei rossoneri è rimasta l’ultima panchina vacante tra le grandi del campionato italiano, ma solo a livello formale, visto che è ormai tutto fatto per l’arrivo di Marco Giampaolo.

Il tecnico nato in Svizzera, ma di origini abruzzesi, ha rescisso il contratto che lo legava alla Sampdoria ed è pronto a firmare per il Milan, al punto da aver già rilasciato le prime dichiarazioni come sostituto in pectore di Rino Gattuso.

Per il club di Via Rossi può ora quindi partire la programmazione del mercato, che sarà condotto dal duo Maldini–Boban e dal futuro ds, che dovrebbe essere l’ex Roma Ricky Massara, e tenendo ovviamente conto delle indicazioni di Giampaolo.

Mercato che potrebbe iniziare con un colpo a sorpresa per l’attacco. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’, infatti, il Milan ha raggiunto l’accordo con il croato Andrej Kramaric. Il classe ’91 in forza ai tedeschi dell’Hoffenheim, con cui è sotto contratto fino al 2022 e dove milita dal gennaio 2016, dopo una breve esperienza al Leicester, è pronto a dire sì al Milan dopo che i rossoneri hanno raggiunto l’accordo con l’agente dell’attaccante che fa parte stabilmente del giro della Nazionale. Un colpo orchestrato da Zvone Boban, connazionale ed ammiratore di Kramaric.

Sul fronte interno, invece, si registra la pericolosa concorrenza dell’Inter per Stefano Sensi. L’ad dei nerazzurri Beppe Marotta ha infatti effettuato un sondaggio con il Sassuolo per il centrocampista della Nazionale, al quale il Milan è interessato da tempo e sul quale i rossoneri sono dati in vantaggio. Quella dell’Inter sembra la classica manovra di disturbo, volta però anche a cautelarsi sul fronte Barella, viste le alte richieste del Cagliari per il gioiello della Nazionale.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 15:40