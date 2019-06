Milan, il primo acquisto scatena la polemica tra tifosi

Radiomercato indica in Rade Krunic il primo acquisto del nuovo corso rossonero. Il 25enne bosniaco è reduce da un ottimo campionato ad Empoli, dove s’è segnalato tra i migliori centrocampisti del campionato collezionando 5 gol e 6 assist, numeri che hanno acceso su di lui i riflettori di altre big della serie A: prima del Milan, Krunic era stato accostato anche al Napoli. Paolo Maldini avrebbe compiuto un vero blitz per assicurarselo, con una cifra che la Gazzetta dello Sport indica oggi in 8 milioni più bonus: un investimento contenuto, ma che promette buoni dividendi, considerando la crescita di Krunic negli ultimi anni.

DUE PARTITI. La notizia dell’ingaggio del bosniaco ha scatenato immediatamente le reazioni del web, dove i milanisti si sono divisi in due partiti netti: da una parte coloro che approvano la politica degli investimenti a basso costo su giocatori di medio livello, destinati a crescere; dall’altra chi, invece, vorrebbe nomi più altisonanti. A differenza del passato, però, il primo partito sembra maggioritario, segno di un certo cambiamento di filosofia anche all’interno della filosofia milanista. “Stranamente Krunic lo volevano Besiktas, Torino, Udinese, Genoa e Napoli mica per niente – scrive Haris -, è il miglior centrocampista dell’Empoli, guardate un po’ i suoi numeri, secondo me è un colpo molto buono a queste cifre, e di ingaggio anche”. “Se il Napoli compra dell’Empoli va bene… se la Roma prende Fonseca va bene… se il Milan prende Giampaolo e compra dall’Empoli non va bene… strano il tifoso del Milan di questi anni…”, aggiunge Sabino, prendendosela con i critici. “Per molti è troppo difficile capire che Kroos, Pogba o Casemiro non verranno mai al Milan, Fifa 19 è un videogioco, cerchiamo di svegliarci”, l’invito realista di Fabio.

I CONTRARI. In minoranza, ma ci sono anche gli scettici, come Rocco: “Krunic ha 26 anni e da 4 è all’Empoli: sicuramente un fenomeno”. Mentre Andrea ha paura che il Milan ripeta gli errori del passato: ”Io mi fido di Paolo Maldini, ma qui sento puzza di Bertolacci 2.0”. “È da ieri pomeriggio che non parlate di altro, manco avessimo preso Modric – lo sfogo di Angelo -, Krunic è un buon acquisto per la panchina ma niente di più. Dobbiamo esserci proprio ridotti male noi milanisti per esultare per un acquisto qualsiasi…”.

SPORTEVAI | 13-06-2019 09:40