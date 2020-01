Milan, il prossimo colpo può arrivare dalla Spagna

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha rasserenato gli orizzonti in casa Milan. In tutti i sensi. Dal ritrovato entusiasmo dei tifosi fino ai risultati che tornano ad essere positivi, sembrano esserci gli ingredienti per affrontare con più fiducia la seconda parte della stagione, anche perché il mercato regalerà a Stefano Pioli almeno un altro innesto.

Se lo svedese ha rafforzato l’attacco e Simon Kjaer la difesa, il trio Boban-Maldini-Massara starebbe studiando un colpo ad effetto e di prospettiva per chiudere il mercato. Secondo quanto riportato da sostiene ‘Sportske Novosti’, uno dei maggiori quotidiani sportivi croati, i rossoneri avrebbero infatti raggiunto un’intesa di massima con la Dinamo Zagabria per Dani Olmo.

Il club croato avrebbe accettato i 30 milioni proposti dalla dirigenza rossonera per il talentuoso attaccante esterno classe ‘98. Ora si aspetta la risposta del giocatore.

Lo stesso portale ha anche contattato l’agente del giocatore, Andy Bara, le cui parole danno speranza ai tifosi del Milan, perché non smentiscono e non confermano la definizione della trattativa: “Per ora non vorrei commentare nulla”. Da Casa Milan filtrano smentite sul fatto che l’affare sia in via di definizione, ma viene confermato l’interesse per il giocatore che potrebbe quindi essere il profilo giusto per completare l’organico in attacco.

Olmo, prodotto del vivaio del Barcellona, ma ceduto alla Dinamo già nel 2014, è il capitano dell’Under 21 della Spagna laureatasi campione d’Europa nell’ultima edizione del torneo continentale, la cui fase finale si è svolta in Italia lo scorso giugno ed è protagonista di un rendimento in crescita con la Dinamo, nel campionato croato e in Champions League, dove il giocatore ha segnato quattro gol nella fase a gironi conclusa a dicembre e che ha visto la Dinamo essere in corsa fino alla fine per la qualificazione agli ottavi, salvo chiudere al quarto posto il girone che comprendeva anche Manchester City, Atalanta e Shakhtar Donetsk.

Trequartista utilizzabile anche sulla fascia, Olmo potrebbe prendere il posto nella rosa del Milan di Suso, il cui rapporto con i tifosi rossoneri sembra compromesso e che pare anche destinato a perdere il posto da titolare dopo la rivoluzione tecnica coincisa con il ritorno di Ibrahimovic.

